Jović (MSP) saopštio koliko je ljudi do sad evakuisano iz ratne zone

Nedeljnik pre 1 sat
Jović (MSP) saopštio koliko je ljudi do sad evakuisano iz ratne zone

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović kaže za RTS da je evakuacija iz ratne zone izuzetno složena operacija i da je do sada u Srbiju vraćeno oko 1.800 ljudi.

Naglasio je da se broj građana koji traže evakuaciju menja iz časa u čas i da Srbija sve svoje kapacitete stavlja u funkciju njihove bezbednosti, piše RTS. Do sada je organizovano više evakuacionih letova iz gradova na Bliskom istoku – u Srbiju je polovina vraćena specijalnim letovima, a polovina komercijalnim linijama. Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović kaže za RTS da je bezbednosna situacija u regionu veoma promenljiva i da se broj
Otvori na nedeljnik.co.rs

Povezane vesti »

Damjan Jović (MSP) saopštio kako i koliko je ljudi evakuisano do sad iz ratne zone

Damjan Jović (MSP) saopštio kako i koliko je ljudi evakuisano do sad iz ratne zone

Danas pre 1 sat
Đurić: Prioritet bezbedan povratak ljudi u Srbiju, do sada se vratilo njih 2.500

Đurić: Prioritet bezbedan povratak ljudi u Srbiju, do sada se vratilo njih 2.500

Euronews pre 1 sat
Đurić: Laž da smo odustali od Kosmeta

Đurić: Laž da smo odustali od Kosmeta

Pravda pre 2 sata
Đurić: Nikada nećemo odustati od srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, tendenciozne dezinformacije

Đurić: Nikada nećemo odustati od srpskog naroda na Kosovu i Metohiji, tendenciozne dezinformacije

RTV pre 3 sata
Đurić: Evakuacija građana sa Bliskog istoka nastaviće se i narednih dana

Đurić: Evakuacija građana sa Bliskog istoka nastaviće se i narednih dana

Beta pre 3 sata
Đurić: Evakuacija građana sa Bliskog istoka nastaviće se i narednih dana

Đurić: Evakuacija građana sa Bliskog istoka nastaviće se i narednih dana

Serbian News Media pre 3 sata
Đurić: Tendenciozne dezinformacije da smo od Rusije tražili da se u SB UN ne bavi pitanjem KiM

Đurić: Tendenciozne dezinformacije da smo od Rusije tražili da se u SB UN ne bavi pitanjem KiM

Blic pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSBliski Istok

Društvo, najnovije vesti »

Slobodan univerzitet: Centar za društvenu stabilnost ponovo vodi kampanju protiv profesora i širi dezinformacije

Slobodan univerzitet: Centar za društvenu stabilnost ponovo vodi kampanju protiv profesora i širi dezinformacije

Mašina pre 41 minuta
Odloženo ročište Zlatku Kokanoviću za slučaj blokade pruge iz 2024.

Odloženo ročište Zlatku Kokanoviću za slučaj blokade pruge iz 2024.

N1 Info pre 15 minuta
Dačić otpušten iz bolnice na kućno lečenje

Dačić otpušten iz bolnice na kućno lečenje

Insajder pre 5 minuta
BBC sa kurdskim borkinjama tajnog ženskog bataljona

BBC sa kurdskim borkinjama tajnog ženskog bataljona

Beta pre 1 minut
Dačić otpušten iz bolnice na kućno lečenje

Dačić otpušten iz bolnice na kućno lečenje

Beta pre 41 minuta