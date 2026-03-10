Uživo: Iran gađa zemlje oko Persijskog zaliva: Tramp preti Teheranu "20 puta jačim napadima" ako se zatvori Ormuski moreuz

Newsmax Balkans pre 6 minuta  |  Newsmax Balkans
Od 28. februara traje sukob na Bliskom istoku, nakon što su snage Izraela i SAD napale Iran. Predsednik SAD nazvao je sukob u Iranu "kratkoročnim izletom", dok iz Teherana poručuju nakon zakletve novom vođi ajatolahu Sejedu Modžtabu Hamneiju da su spremni za "dugu borbu".

Iran je pokrenuo nove napade na zemlje oko Persijskog zaliva, a sirene za uzbunu zbog dolazećih raketa oglasile su se rano jutros u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i Bahreinu, prenosi AP. Saudijska Arabija je saopštila da je uništila dva drona iznad svog istočnog regiona bogatog naftom, a Nacionalna garda Kuvajta saopštila je da je oborila šest dronova. Pored ispaljivanja raketa i dronova na Izrael i američke baze u regionu, Iran je od početka rata 28.
