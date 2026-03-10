Zašto sat na Trgu republike nije radio: "Čišćenje pod jakim pritiskom vode zaustavilo kazaljke"

Glavni gradski urbanista Marko Stojčić izjavio je da su na satu na Trgu republike postavljeni novi mehanizmi koji su stigli od proizvođača tako da sat sada pravilno funkcioniše i naveo da je oštećenje nastalo usled delovanja vode pod visokim pritiskom.

Stojčić je objasnio da su dva od ukupno četiri mehanizma sata na Trgu republike demontirana 28. februara radi utvrđivanja uzroka kvara, jer povremeno nisu pravilno funkcionisala pa su poslata proizvođaču "Bodet" u Francuskoj, kako bi se utvrdio razlog kvara. "Nakon detaljne analize, koja je trajala sedam dana, proizvođač nas je informisao da je u pitanju mehaničko oštećenje, nastalo usled delovanja vode pod visokim pritiskom", izjavio je Stojčić, saopštio je