Raspisan prvi Javni poziv za kreditnu podršku poljoprivrednicima, rok 30. jun

Uprava za agrarna plaćanja raspisala je prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobrenje kreditne podrške u poljoprivredi za 2026. godinu, a rok za podnošenje zahteva je 30. jun, saopštilo je ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zahtevi se podnose preko poslovnih banaka koje imaju zaključen ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Poziv je raspisan u skladu sa Kalendarom podsticaja za 2026. godinu, koji je prvi put objavljen unapred kako bi poljoprivrednici mogli da planiraju proizvodnju i finansije, navedeno je u saopštenju. Drugi javni poziv za kreditnu podršku poljoprivrednicima planiran je u drugoj polovini godine. Kreditna podrška namenjena je finansiranju više