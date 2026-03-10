Raspisan prvi Javni poziv za kreditnu podršku poljoprivrednicima, rok 30. jun

Tanjug
Raspisan prvi Javni poziv za kreditnu podršku poljoprivrednicima, rok 30. jun

Uprava za agrarna plaćanja raspisala je prvi Javni poziv za podnošenje zahteva za odobrenje kreditne podrške u poljoprivredi za 2026. godinu, a rok za podnošenje zahteva je 30. jun, saopštilo je ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Zahtevi se podnose preko poslovnih banaka koje imaju zaključen ugovor sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Poziv je raspisan u skladu sa Kalendarom podsticaja za 2026. godinu, koji je prvi put objavljen unapred kako bi poljoprivrednici mogli da planiraju proizvodnju i finansije, navedeno je u saopštenju. Drugi javni poziv za kreditnu podršku poljoprivrednicima planiran je u drugoj polovini godine. Kreditna podrška namenjena je finansiranju više
