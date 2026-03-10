Stojčić: Beogradski sat na Trgu republike pokvarila Gradska čistoća pranjem pod pritiskom – popravku plaćamo mi

Glavni gradski urbanista Marko Stojčić izjavio je danas da je uzrok kvara dva od četiri mehanizma Beogradskog sata to što je ekipa Gradske čistoće „prala sat na nepravilan način“. „Naime, pod visokim pritiskom su prali gornji deo sata, usled čega je udar vodenog mlaza kroz otvor za kondenzaciju doveo do oštećenja mehanizma sata“, izjavio je Stojčić, navodi se u saopštenju. Dodao je da su novi mehanizmi stigli od proizvođača Bodet u toku jučerašnjeg dana, da su