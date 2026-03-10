Dežurna medicinska sestra pravovremeno reagovala i sprečila požar u čačanskom porodilištu

Nova pre 35 minuta
Dežurna medicinska sestra pravovremeno reagovala i sprečila požar u čačanskom porodilištu

U jednom od kupatila čačanskog porodilišta prepodne je došlo do varničenja na bojleru što je izazvalo paljenje vate i medicinskog materijala koji je bio u kupatilu, javlja Ozon Press i dodaje da je dežurna medicinska sestra blagovremeno reagovala, uključila protivpožarne aparate i ugasila vatru.

I ostalo osoblje na Odeljenju neonatologije Opšte bolnice u Čačku reagovalo je pribrano, pa je odmah isključena električna energija, a porodilje koje su bile u sobama blizu kupatila su premeštene na bezbednije mesto, navodi Ozon Press. O pojavi požara je, kako piše ovaj čačanski portal, obaveštena i dežurna vatrogasna ekipa koja se u rekordnom roku pojavila na mestu požara i konstatovala da je pravovremenim i pribranim reagovanjem medicinskog osoblja požar ugašen
Otvori na nova.rs

Povezane vesti »

Čačak: Požar na Neonatologiji Opšte bolnice u Čačku, bebe evakuisane

Čačak: Požar na Neonatologiji Opšte bolnice u Čačku, bebe evakuisane

RTV pre 10 minuta
"Bojler se samozapalio": Lokalizovan požar u Opštoj bolnici u Čačku, izbio na odeljenju neonatologije, bebe hitno evakuisane…

"Bojler se samozapalio": Lokalizovan požar u Opštoj bolnici u Čačku, izbio na odeljenju neonatologije, bebe hitno evakuisane

Blic pre 10 minuta
Zapalio se bojler, sestra odmah odreagovala i uzela PP aparat: Ovo su detalji požara u čačanskom porodilištu, sve završeno za…

Zapalio se bojler, sestra odmah odreagovala i uzela PP aparat: Ovo su detalji požara u čačanskom porodilištu, sve završeno za nekoliko minuta

RINA pre 30 minuta
Pravovremenim reagovanjem osoblja sprečen požar u čačanskom Porodilištu

Pravovremenim reagovanjem osoblja sprečen požar u čačanskom Porodilištu

Ozon press pre 10 minuta
Iz čačanske bolnice oglasili se povodom požara u porodilištu: Zdravlje beba nije bilo ugroženo

Iz čačanske bolnice oglasili se povodom požara u porodilištu: Zdravlje beba nije bilo ugroženo

Morava info pre 45 minuta
Požar u bolnici u Čačku: Evakuisane bebe sa odeljenja neonatologije, vatra buknula iz bojlera

Požar u bolnici u Čačku: Evakuisane bebe sa odeljenja neonatologije, vatra buknula iz bojlera

Euronews pre 10 minuta
Izbio požar na odeljenju neonatologije u čačanskoj bolnici, bebe evakuisane

Izbio požar na odeljenju neonatologije u čačanskoj bolnici, bebe evakuisane

Newsmax Balkans pre 10 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

ČačakPresspožar

Regioni, najnovije vesti »

Ne tako nove fabrike u Nišu, davno ugovorena radna mesta i milionske subvencije

Ne tako nove fabrike u Nišu, davno ugovorena radna mesta i milionske subvencije

Mašina pre 25 minuta
Prikupljanje potpisa za oslobađanje Zlatka Kokanovića

Prikupljanje potpisa za oslobađanje Zlatka Kokanovića

Glas Šumadije pre 0 minuta
Ambasador Holandije u Kragujevcu: Holandija je drugi najveći investitor u Srbiji

Ambasador Holandije u Kragujevcu: Holandija je drugi najveći investitor u Srbiji

Glas Šumadije pre 30 minuta
Studenti u blokadi – Podrška inicijativi Mladi Aranđelovac

Studenti u blokadi – Podrška inicijativi Mladi Aranđelovac

Glas Šumadije pre 25 minuta
SafeJournalists mreža osuđuje privođenje fotoreportera Gavrila Andrića u Srbiji

SafeJournalists mreža osuđuje privođenje fotoreportera Gavrila Andrića u Srbiji

Glas Šumadije pre 5 minuta