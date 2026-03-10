Dežurna medicinska sestra pravovremeno reagovala i sprečila požar u čačanskom porodilištu

U jednom od kupatila čačanskog porodilišta prepodne je došlo do varničenja na bojleru što je izazvalo paljenje vate i medicinskog materijala koji je bio u kupatilu, javlja Ozon Press i dodaje da je dežurna medicinska sestra blagovremeno reagovala, uključila protivpožarne aparate i ugasila vatru.

I ostalo osoblje na Odeljenju neonatologije Opšte bolnice u Čačku reagovalo je pribrano, pa je odmah isključena električna energija, a porodilje koje su bile u sobama blizu kupatila su premeštene na bezbednije mesto, navodi Ozon Press. O pojavi požara je, kako piše ovaj čačanski portal, obaveštena i dežurna vatrogasna ekipa koja se u rekordnom roku pojavila na mestu požara i konstatovala da je pravovremenim i pribranim reagovanjem medicinskog osoblja požar ugašen