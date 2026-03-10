Kim u pismu Siju: Verujem u razvoj odnosa Kine i Severne Koreje

Kim istakao u pismu da veruje da će odnosi Kine i Severne Koreje nastaviti da se razvijaju

PJONGJANG – Severnokorejski lider Kim Džong Un poslao je pismo kineskom predsedniku Si Đinpingu, afirmišući odnose Severne Koreje sa Kinom, javila je u ponedeljak severnokorejska agencija KCNA. Agencija navodi da je Kim istakao u pismu da veruje da će odnosi Kine i Severne Koreje nastaviti da se razvijaju, prenosi Tanjug.Kimovo pismo je odgovor na Sijevo pismo u kojem je Kimu čestitao na ponovnom izboru za generalnog sekretara vladajuće Radničke partije, preneo je