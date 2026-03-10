Napad na Emirate: PVO presrela devet balističkih raketa i 35 dronova

Politika pre 1 sat
Napad na Emirate: PVO presrela devet balističkih raketa i 35 dronova

Ministarstvo odbrane objavilo podatke o napadima

Protivvazdušna odbrana Ujedinjenih Arapskih Emirata danas je presrela devet balističkih raketa, uništivši osam dok je jedna pala u more, i dodatnih 35 dronova, od kojih je 26 oboreno, saopštilo je Ministarstvo odbrane UAE. Ukupan broj iranskog oružja usmerenog ka ovoj zemlji sada iznosi 262 balističke rakete, od kojih je 241 uništena, i 1.475 dronova – 1.385 je presretnuto, preneo je BBC. U napadu je poginulo šest osoba, uključujući državljane UAE, Pakistana,
