Sijarto: EU potrebna nova energija, mogu da je donesu zemlje Zapadnog Balkana

„Da bi Evropa imala dovoljno energenata, ruske isporuke moraju da se vrate na evropsko tržište” – rekao je Sijarto

BUDIMPEŠTA – Ministar spoljnih poslova Mađarske Peter Sijarto ocenio je danas da je Evropska unija zbog „previše ideološki obojene politike u Briselu” izgubila uticaj u svetu i da joj je potrebna nova energija koju, kako je rekao, mogu da donesu zemlje Zapadnog Balkana. Na forumu posvećenom Balkanu, Sijarto je govoreći o energetici, zahvalio Srbiji, Bugarskoj i Turskoj na, kako je naveo, pouzdanoj tranzitnoj saradnji u snabdevanju gasom i ocenio da Evropa mora da