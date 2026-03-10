Tramp: Ne isključujem preuzimanje iranske nafte kao u Venecueli

Kritikovao je izbor Motdžabe Hamneija za lidera Irana

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je danas da, iako ne želi trenutno da govori o preuzimanju iranske nafte, ne isključuje tu mogućnost. U telefonskom intervjuu za NBC, Tramp je naveo da je "sigurno bilo razgovora o tome", pritom pominjući primer Venecuele, gde je su Sjedinjene Američke Države u januaru sprovele akciju hapšenja lidera te zemlje Nikolasa Madura i od tada preduzele korake da obezbede i iskoriste venecuelanske naftne rezerve.U svom govoru o