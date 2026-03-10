Kvalitet života u gradovima: Sombor u vrhu, evo gde je Novi Sad

Radio 021 pre 1 sat  |  Forbes Srbija
Kvalitet života u gradovima: Sombor u vrhu, evo gde je Novi Sad

Preliminarni rezultati istraživanja percepcije građana koji će biti upotrebljeni za izradu Indeksa najboljih gradova Srbije pokazuju da bi najbolje bilo živeti u Somboru.

Kako piše Forbes Srbija, prema rezultatima, najkvalitetniji uslovi su u Somboru, a zatim slede Šabac i Pirot. Na začelju se nalaze Vranje, Novi Pazar i Zaječar. Prestonica Srbije je na 14. mestu, dok je Niš, treći najveći grad u zemlji, na 22. mestu. Preliminarni rezultati istraživanja percepcije građana biće upotrebljeni za izradu Indeksa najboljih gradova Srbije, na čijoj izradi radi Ekonomski fakultet u Nišu, uz podršku projekta UR Wise, koji finansira Evropska
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Preliminarno: Leskovac i Vranje na začelju “najboljih gradova” u Srbiji

Preliminarno: Leskovac i Vranje na začelju “najboljih gradova” u Srbiji

Jugmedia pre 41 minuta
Istraživanje: Novi Pazar među najnepoželjnijim gradovima za život

Istraživanje: Novi Pazar među najnepoželjnijim gradovima za život

Sandžak press pre 1 sat
Sremska Mitrovica među najboljim gradovima za život u Srbiji: Evo na kom je mestu prema Forbes istraživanju

Sremska Mitrovica među najboljim gradovima za život u Srbiji: Evo na kom je mestu prema Forbes istraživanju

Ozon pre 56 minuta
Kako su rangirani gradovi u Srbiji po kvalitetu života: Zaječar poslednji

Kako su rangirani gradovi u Srbiji po kvalitetu života: Zaječar poslednji

Glas Zaječara pre 1 sat
Pirot na trećem, Niš na 22. mestu: Kako su građani rangirali gradove u Srbiji po kvalitetu života

Pirot na trećem, Niš na 22. mestu: Kako su građani rangirali gradove u Srbiji po kvalitetu života

Južne vesti pre 2 sata
Leskovac tek 18. na listi najboljih gradova u Srbiji: među najslabijima u ekonomiji, zdravstvu, zapošljavanju…

Leskovac tek 18. na listi najboljih gradova u Srbiji: među najslabijima u ekonomiji, zdravstvu, zapošljavanju…

Rešetka pre 1 sat
Prema istraživanju Ekonomskog fakulteta Pirot treći grad u Srbiji po kvalitetu života

Prema istraživanju Ekonomskog fakulteta Pirot treći grad u Srbiji po kvalitetu života

Pirotske vesti pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

ŠabacNišVranjePirotNovi PazarZaječarNovi SadSombor

Zabava, najnovije vesti »

Preliminarno: Leskovac i Vranje na začelju “najboljih gradova” u Srbiji

Preliminarno: Leskovac i Vranje na začelju “najboljih gradova” u Srbiji

Jugmedia pre 41 minuta
Kako izgleda život na jednoj od najprljavijih reka na svetu (FOTO)

Kako izgleda život na jednoj od najprljavijih reka na svetu (FOTO)

N1 Info pre 6 minuta
Željko Samardžić peva u Knez Mihailovoj! Muzička zvezda se pridružila uličnom sviraču, a onda je nastala prava magija (video)…

Željko Samardžić peva u Knez Mihailovoj! Muzička zvezda se pridružila uličnom sviraču, a onda je nastala prava magija (video)

Kurir pre 21 minuta
Porsche razmatra spajanje dva poznata modela u jedan

Porsche razmatra spajanje dva poznata modela u jedan

Vesti online pre 16 minuta
Kare u Beogradu deli kataloge sa vaučerom za 15 odsto popusta na kupovinu

Kare u Beogradu deli kataloge sa vaučerom za 15 odsto popusta na kupovinu

Blic pre 16 minuta