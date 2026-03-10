Kvalitet života u gradovima: Sombor u vrhu, evo gde je Novi Sad

Preliminarni rezultati istraživanja percepcije građana koji će biti upotrebljeni za izradu Indeksa najboljih gradova Srbije pokazuju da bi najbolje bilo živeti u Somboru.

Kako piše Forbes Srbija, prema rezultatima, najkvalitetniji uslovi su u Somboru, a zatim slede Šabac i Pirot. Na začelju se nalaze Vranje, Novi Pazar i Zaječar. Prestonica Srbije je na 14. mestu, dok je Niš, treći najveći grad u zemlji, na 22. mestu. Preliminarni rezultati istraživanja percepcije građana biće upotrebljeni za izradu Indeksa najboljih gradova Srbije, na čijoj izradi radi Ekonomski fakultet u Nišu, uz podršku projekta UR Wise, koji finansira Evropska