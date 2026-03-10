Ivica Dačić otpušten iz bolnice, nastavlja lečenje kod kuće (FOTO)(VIDEO) Dačić je pri prijemu u Klinički centar Srbije bio intubiran i stavljen na respirator.

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić otpušten je danas iz bolnice i upućen na dalje kućno lečenje, kako prenosi Blic. „Hvala vam svima. Hoću da vas zamolim sve da čuvate svoje zdravlje. Živela Srbija“, rekao je Dačić po izlasku iz bolnice, koju je napustio u pratnji supruge i sina. Direktor Klinike za pulmologiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije Mihailo Stjepanović izjavio je nakon Dačićevog odlaska da je