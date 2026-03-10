Ogromne gužve na izlazu iz Srbije: Kamioni satima zaglavljeni na Batrovcima i Šidu

RINA pre 36 minuta
Ogromne gužve na izlazu iz Srbije: Kamioni satima zaglavljeni na Batrovcima i Šidu Beograd – Na pojedinim graničnim prelazima iz Srbije jutros su zabeležena duža zadržavanja za teretna motorna vozila, dok na naplatnim stanicama na auto-putevima nema zastoja za ostale kategorije vozila.

Prema podacima Uprave granične policije u 7.15 časova, najduža čekanja su na izlazu iz zemlje na graničnim prelazima Batrovci i Šid, gde vozači kamiona čekaju oko 180 minuta. Na prelazu Kelebija zadržavanje za teretna vozila iznosi oko 60 minuta. Na ostalim graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja za putnička vozila, pa se saobraćaj odvija bez većih zastoja. Kada je reč o saobraćaju na putevima u Srbiji, u toku su radovi na više deonica, zbog čega se
BatrovciKelebijaŠid

