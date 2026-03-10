Ekspo – zajednički projekat poverenja, saradnje i dugoročnog partnerstva

RTK pre 21 minuta
Ekspo – zajednički projekat poverenja, saradnje i dugoročnog partnerstva

Susret učesnika Međunarodne specijalizovane izložbe Ekspo 2027, drugi po redu, okupio je u Beogradu oko 500 delegata iz više od 130 zemalja sveta.

Tokom trodnevnog skupa, ministri, državni sekretari, ambasadori i direktori nacionalnih institucija zaduženih za ekonomiju, trgovinu, inovacije, turizam, kulturu i sport, zajedno sa organizatorima definisaće naredne korake i planove učešća svojih zemalja na predstojećem Ekspu. Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali poručio je da će Ekspo biti najveća specijalizovana izložba u istoriji i najveći događaj u svetu naredne godine. Osvrnuo se i na
