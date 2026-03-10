Drugi IPM sastanak učesnika "Ekspo 2027" – u Beogradu oko 500 delegata iz više od 130 zemalja

RTS pre 2 minuta
Drugi IPM sastanak učesnika "Ekspo 2027" – u Beogradu oko 500 delegata iz više od 130 zemalja

Susret učesnika Međunarodne specijalizovane izložbe "Ekspo Beograd 2027" (International Participants Meeting – IPM), počeo je u Centru "Sava", a skupu prisustvuje oko 500 delegata iz više od 130 zemalja. Svet je danas u Beogradu, a Beograd je danas svet u malom, poručio je ministar Siniša Mali, dok je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević istakla da je "Ekspo 2027" zajednički projekat poverenja, saradnje i dugoročnog partnerstva.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali poručio je da će "Ekspo 2027" u Beogradu biti najveća specijalizovana izložba u istoriji i najveći događaj u svetu naredne godine. "Svet je danas u Beogradu, a Beograd je danas svet u malom. I u uslovima velikih tenzija u svetu, ovo je možda prava slika i prilika kako svet treba da izgleda, ali takođe i uvod u ono što nas očekuje naredne godine u Srbiji, a to je da ćemo imati najveći specijalizovani 'Ekspo'
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Počeo drugi susret učesnika Ekspo 2027: Mali ističe Beograd kao "mesto mira i globalnog zajedništva"

Počeo drugi susret učesnika Ekspo 2027: Mali ističe Beograd kao "mesto mira i globalnog zajedništva"

Insajder pre 27 minuta
Mali: Ekspo u Beogradu biće najveća specijalizovana izložba i događaj u svetu 2027. godine

Mali: Ekspo u Beogradu biće najveća specijalizovana izložba i događaj u svetu 2027. godine

RTV pre 32 minuta
Lazarević: Radovi na Ekspu teku dobro, Beograd će profitirati od izložbe

Lazarević: Radovi na Ekspu teku dobro, Beograd će profitirati od izložbe

RTV pre 2 minuta
Kerkentzes: Visok nivo saradnje na sastancima održava duh Ekspa, važno uspostaviti veze

Kerkentzes: Visok nivo saradnje na sastancima održava duh Ekspa, važno uspostaviti veze

RTV pre 17 minuta
Na drugom IPM sastanku učesnika Ekspo 2027 oko 500 delegata iz više od 130 zemalja

Na drugom IPM sastanku učesnika Ekspo 2027 oko 500 delegata iz više od 130 zemalja

RTK pre 17 minuta
Na drugom IPM sastanku učesnika Ekspo 2027. oko 500 delegata iz više od 130 zemalja

Na drugom IPM sastanku učesnika Ekspo 2027. oko 500 delegata iz više od 130 zemalja

Blic pre 37 minuta
Mali: Ekspo u Beogradu biće najveći specijalizovani Ekspo i najveći događaj u svetu 2027.

Mali: Ekspo u Beogradu biće najveći specijalizovani Ekspo i najveći događaj u svetu 2027.

Euronews pre 22 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Siniša Mali

Ekonomija, najnovije vesti »

U vremenu geopolitičke neizvesnosti, kapital traži stabilne jurisdikcije: Da li Jadran postaje novi investicioni fokus Evrope?…

U vremenu geopolitičke neizvesnosti, kapital traži stabilne jurisdikcije: Da li Jadran postaje novi investicioni fokus Evrope?

Forbes pre 32 minuta
Počeo drugi susret učesnika Ekspo 2027: Mali ističe Beograd kao "mesto mira i globalnog zajedništva"

Počeo drugi susret učesnika Ekspo 2027: Mali ističe Beograd kao "mesto mira i globalnog zajedništva"

Insajder pre 27 minuta
Brza pruga do Budimpešte do kraja marta kreće sa putničkim saobraćajem, kaže ministarka: Koliko će koštati karta?

Brza pruga do Budimpešte do kraja marta kreće sa putničkim saobraćajem, kaže ministarka: Koliko će koštati karta?

Nova ekonomija pre 2 minuta
Veštačka inteligencija će uticati na čak 40 odsto svih poslova: Ko je prvi na udaru – lekari, profesori, programeri?

Veštačka inteligencija će uticati na čak 40 odsto svih poslova: Ko je prvi na udaru – lekari, profesori, programeri?

Nova ekonomija pre 32 minuta
Mesari nestaju iz radnji, a računi rastu - šta je isplativije: upakovano ili sečeno meso?

Mesari nestaju iz radnji, a računi rastu - šta je isplativije: upakovano ili sečeno meso?

Kamatica pre 7 minuta