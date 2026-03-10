Drugi IPM sastanak učesnika "Ekspo 2027" – u Beogradu oko 500 delegata iz više od 130 zemalja

Susret učesnika Međunarodne specijalizovane izložbe "Ekspo Beograd 2027" (International Participants Meeting – IPM), počeo je u Centru "Sava", a skupu prisustvuje oko 500 delegata iz više od 130 zemalja. Svet je danas u Beogradu, a Beograd je danas svet u malom, poručio je ministar Siniša Mali, dok je ministarka unutrašnje i spoljne trgovine Jagoda Lazarević istakla da je "Ekspo 2027" zajednički projekat poverenja, saradnje i dugoročnog partnerstva.

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali poručio je da će "Ekspo 2027" u Beogradu biti najveća specijalizovana izložba u istoriji i najveći događaj u svetu naredne godine. "Svet je danas u Beogradu, a Beograd je danas svet u malom. I u uslovima velikih tenzija u svetu, ovo je možda prava slika i prilika kako svet treba da izgleda, ali takođe i uvod u ono što nas očekuje naredne godine u Srbiji, a to je da ćemo imati najveći specijalizovani 'Ekspo'