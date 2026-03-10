Jović za RTS: Evakuacija iz ratne zone složena operacija, u Srbiju vraćeno oko 1.800 ljudi

Državni sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova Damjan Jović kaže za RTS da je evakuacija iz ratne zone izuzetno složena operacija i da je do sada u Srbiju vraćeno oko 1.800 ljudi. Istakao je da se broj građana koji traže evakuaciju menja iz časa u čas i da Srbija sve svoje kapacitete stavlja u funkciju njihove bezbednosti.

Eskalacija sukoba na Bliskom istoku otvorila je i pitanje bezbednosti državljana Srbije koji se nalaze u tom regionu. Ministarstvo spoljnih poslova formiralo je Krizni štab koji u kontinuitetu prati situaciju na terenu i koordiniše evakuaciju naših građana. Do sada je organizovano više evakuacionih letova iz gradova na Bliskom istoku, a u Srbiju je već vraćeno oko 1.800 ljudi – polovina specijalnim letovima, a polovina komercijalnim linijama. Državni sekretar u
