Potrebe za čistom energijom sve veće – masovna upotreba VI podigla ulog nuklearnoj energiji

U Parizu je održan Drugi Nuklearni samit, u organizaciji Francuske i Međunarodne agencije za atomsku energiju i učešće predstavnika više od 40 zemalja, među kojima je i Srbija. Cilj je oživljavanje korišćenja nuklearne energije kao sigurnog, čistog izvora snabdevanja i garancije energetske nezavisnosti zemalja.

Francuska je domaćin nuklearnog samita jer sa dvotrećinskim udelom nuklearne energije u proizvodnji struje prednjači u Evropi, a druga je u svetu. Francuski predsednik ukazuje na neophodnost razvoja nuklearki kao - stabilnog izvora čiste i jeftine električne energije koji jedino može pokriti rastuće potrebe koje zahteva industrija veštačke inteligencije. "Potrebna nam je nuklearna energija jer je izvor napretka i nezavisnosti. Ovaj samit se održava u posebnom