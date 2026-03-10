Rat protiv 57.000 "šaheda"– ko sve od Ukrajine sada traži pomoć; Rusi napali Dnjepar i Harkov

Rat u Ukrajini – 1.476. dan. Nakon razgovora s američkim predsednikom Donaldom Trampom, šef Kremlja Vladimir Putin je pozdravio posredničke napore Sjedinjenih Država i njihove pregovaračke grupe. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski poručuje da je Kijev spreman za nove mirovne pregovore uz posredovanje Vašingtona.

Tramp delimično ukida sankcije za trgovinu naftom Predsednik Sjedinjenih Država Donald Tramp izjavio je da Sjedinjene Države delimično ukidaju sankcije vezane za trgovinu naftom kako bi obuzdale nagli rast cena energenata usred neprijateljstava u Iranu. "Ukidamo određene sankcije vezane za naftu kako bismo snizili cene. Imamo sankcije prema nekim zemljama, ali ukidamo te sankcije dok se to ne izjednače", rekao je šef Bele kuće. Istovremeno, nije isključio da