Si-En-En: Iran počeo da postavlja mine u Ormuskom moreuzu, Tramp upozorava Teheran na "neviđene" vojne posledice

RTS pre 17 minuta
Si-En-En: Iran počeo da postavlja mine u Ormuskom moreuzu, Tramp upozorava Teheran na "neviđene" vojne posledice

Nastavlja se rat balističkim raketama i dronovima – SAD i Izrael bombarduju Iran, dok on uzvraća po zemljama u regionu na čijim teritorijama se nalaze američke baze. Saudijski "Aramko" upozorava na katastrofalne posledice po tržište nafte ako se kriza u Ormuskom moreuzu nastavi. Komandant iranskog Saveta za nacionalnu bezbednost Ali Laridžani upozorio je da će moreuz biti "moreuz mira i prosperiteta ili moreuz poraza i patnje za ratne huškače", nakon što je predsednik SAD Donald Tramp zapretio 20 puta

22:05 Arakči: Tvrdnje da je Iran planirao napade na SAD ili američke snage su čista laž Ministar spoljnih poslova Irana Agas Arakči saopštio je da su "čista laž" tvrdnje američke administracije da je izraelsko-američki rat protiv Irana započet jer je Teheran planirao napade na SAD ili na američke snage. U objavi na Iksu Arakči je odbacio ponovljene tvrdnje Trampove administracije da je Iran planirao preventivne napade na SAD ili njihove vojne snage, prenosi
Salva projektila upravo leti ka emiratima! Sukob na Bliskom istoku se jako zakuvao: "Vojne posledice biće na dosad neviđenom nivou, uništili smo ih!" (foto, video)

Blic pre 16 minuta
Zaharova: Nastavlja se eskalacija sukoba na Bliskom istoku, pozivamo sve strane za pregovarački sto

Vesti online pre 52 minuta
Uživo - Pakao na Bliskom istoku! Mediji javljaju da je Modžtaba ranjen, koliko dugo režim u Iranu može izdržati rat?

Mondo pre 51 minuta
Uživo Rat na Bliskom istoku: Ranjeno oko 140 američkih vojnika, u Libanu ubijeno 84 dece

Newsmax Balkans pre 52 minuta
Zaharova: Sukob na Bliskom istoku eskalira, u napadu na Iran oštećen ruski konzulat

Euronews pre 42 minuta
Uživo "Pakleni plan" Teherana: Mine u Ormuskom moreuzu?; Oglasio se Tramp FOTO/VIDEO

B92 pre 51 minuta
Probudite se uz Euronews Jutro: Kako Amerika i Izrael vide okončanje rata na Bliskom istoku?

Euronews pre 57 minuta
Snage SAD napale iranske brodove koji su postavljali pomorske mine u Ormuskom moreuzu

Danas pre 22 minuta
Tramp uopšte ne zna šta se dešava u Iranu?! Isplivala najnovija analiza: Živi u paralelnom univerzumu i iznosi brutalne laži, potpuno izgubio kompas

Blic pre 52 minuta
(Video) Izraelci brutalno likvidirali komandanta hezboaha? Isplivao jeziv snimak napada: Oglasio se ministar

Blic pre 12 minuta
Sumorna dilema pred Trampovom administracijom: Ekonomski kolaps ili pomorska katastrofa?

Danas pre 1 sat
Zelenski otkrio kada će se održati nova runda razgovora između Ukrajine i Rusije

Danas pre 1 sat