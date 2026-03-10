Si-En-En: Iran počeo da postavlja mine u Ormuskom moreuzu, Tramp upozorava Teheran na "neviđene" vojne posledice

Nastavlja se rat balističkim raketama i dronovima – SAD i Izrael bombarduju Iran, dok on uzvraća po zemljama u regionu na čijim teritorijama se nalaze američke baze. Saudijski "Aramko" upozorava na katastrofalne posledice po tržište nafte ako se kriza u Ormuskom moreuzu nastavi. Komandant iranskog Saveta za nacionalnu bezbednost Ali Laridžani upozorio je da će moreuz biti "moreuz mira i prosperiteta ili moreuz poraza i patnje za ratne huškače", nakon što je predsednik SAD Donald Tramp zapretio 20 puta

22:05 Arakči: Tvrdnje da je Iran planirao napade na SAD ili američke snage su čista laž Ministar spoljnih poslova Irana Agas Arakči saopštio je da su "čista laž" tvrdnje američke administracije da je izraelsko-američki rat protiv Irana započet jer je Teheran planirao napade na SAD ili na američke snage. U objavi na Iksu Arakči je odbacio ponovljene tvrdnje Trampove administracije da je Iran planirao preventivne napade na SAD ili njihove vojne snage, prenosi