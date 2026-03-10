(VIDEO) Saobraćajna nesreća u Muru

U naselju Muru u Novi Pazar ponovo je došlo do saobraćajne nezgode.

Do nesreće je došlo kada je putnički automobil udario u kamion. Na snimku koji se pojavio vidi se putnički automobil sa ozbiljno oštećenim prednjim delom, dok su se na mestu nesreće okupili građani. Prema prvim informacijama, pričinjena je materijalna šteta na vozilu, dok za sada nema potvrde o eventualno povređenim osobama. Meštani navode da ovo nije prva saobraćajna nezgoda u ovom naselju, te ističu da je jedan od glavnih problema neodgovorna i brza vožnja