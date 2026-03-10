BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran pokrenuo nove napade na susedne zemlje; Javna zakletva vernosti novom ajatolahu

RTV pre 38 minuta  |  RTS, Tanjug
BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran pokrenuo nove napade na susedne zemlje; Javna zakletva vernosti novom ajatolahu

TEHERAN - Dok predsednik SAD Donald Tramp tvrdi da je rat protiv Irana u završnoj fazi, Teheran to negira i poručuje da će ratovati koliko god bude potrebno. U međuvremenu nastavlja se rat balističkim raketama i dronovima – SAD i Izrael bombarduje Iran, dok on uzvraća po zemljama u regionu na čijim teritorijama se nalaze američke baze.

- CENTCOM: SAD oštetile ili uništile više od 50 iranskih ratnih brodova Američka Centralna komanda (CENTCOM) saopštila je danas da su SAD, od početka vojne operacije protiv Irana, oštetile ili uništile više od 50 iranskih ratnih brodova. - Netanјahu: Kraj iranskog režima zavisi od volje Iranaca da zbace jaram tiranije Premijer Izraela Benјamin Netanјahu izjavio je da je rušenje režima u Iranu u rukama iranskog naroda i da kraj režima u Teheranu zavisi od volje
