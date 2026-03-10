Ivica Dačić izašao iz bolnice i upućen na kućno lečenje

RTV pre 8 sati  |  Tanjug
Ivica Dačić izašao iz bolnice i upućen na kućno lečenje

BEOGRAD - Prvi potpredsednik Vlade Srbije, ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić danas je, posle dve nedelje, izašao iz bolnice i upućen na kućno lečenje.

Dačić je 25. februara hospitalizovan na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške obostrane upale pluća. Danas su ga na Klinici za pulmologiju posetili članovi porodice, kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Dačić je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća i nalazio se na respiratoru do 2. marta, posle čega mu se zdravstveno stanje poboljšalo i 5. marta je premešten sa intezivne nege na odeljenje. - Stjepanović: Dačićevo zdravstveno stanje
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

"Nema više lenčarenja" Ivica Dačić izašao iz bolnice, Vučić objavio sliku: "Od sledeće nedelje moraće da mi se pridruži u…

"Nema više lenčarenja" Ivica Dačić izašao iz bolnice, Vučić objavio sliku: "Od sledeće nedelje moraće da mi se pridruži u obavljanju poslova" (foto, video)

Blic pre 4 sati
Dačić otpušten iz bolnice na kućno lečenje

Dačić otpušten iz bolnice na kućno lečenje

Glas Zaječara pre 7 sati
Ivica Dačić otpušten iz bolnice, nastavlja lečenje kod kuće (FOTO)(VIDEO)

Ivica Dačić otpušten iz bolnice, nastavlja lečenje kod kuće (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 7 sati
Ivica Dačić otpušten iz bolnice, nastavlja lečenje kod kuće (FOTO)(VIDEO)

Ivica Dačić otpušten iz bolnice, nastavlja lečenje kod kuće (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 6 sati
Ivica Dačić napustio bolnicu: Ovo je prvo što je rekao (foto, video)

Ivica Dačić napustio bolnicu: Ovo je prvo što je rekao (foto, video)

Blic pre 8 sati
Prve reči Ivice Dačića po napuštanju bolnice: Čuvajte svoje zdravlje, živela Srbija (video)

Prve reči Ivice Dačića po napuštanju bolnice: Čuvajte svoje zdravlje, živela Srbija (video)

Euronews pre 8 sati
Ivica Dačić izlazi iz bolnice, Vučić objavio fotografiju: "Nema više lenčarenja" (foto)

Ivica Dačić izlazi iz bolnice, Vučić objavio fotografiju: "Nema više lenčarenja" (foto)

Mondo pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićSPSIvica DačićVlada SrbijeMinistar unutrašnjih poslovaPredsednik Srbije

Feljton, najnovije vesti »

"Nema više lenčarenja" Ivica Dačić izašao iz bolnice, Vučić objavio sliku: "Od sledeće nedelje moraće da mi se pridruži u…

"Nema više lenčarenja" Ivica Dačić izašao iz bolnice, Vučić objavio sliku: "Od sledeće nedelje moraće da mi se pridruži u obavljanju poslova" (foto, video)

Blic pre 4 sati
Dačić otpušten iz bolnice na kućno lečenje

Dačić otpušten iz bolnice na kućno lečenje

Glas Zaječara pre 7 sati
Ivica Dačić otpušten iz bolnice, nastavlja lečenje kod kuće (FOTO)(VIDEO)

Ivica Dačić otpušten iz bolnice, nastavlja lečenje kod kuće (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 7 sati
Ivica Dačić otpušten iz bolnice, nastavlja lečenje kod kuće (FOTO)(VIDEO)

Ivica Dačić otpušten iz bolnice, nastavlja lečenje kod kuće (FOTO)(VIDEO)

RINA pre 6 sati
Ivica Dačić izašao iz bolnice i upućen na kućno lečenje

Ivica Dačić izašao iz bolnice i upućen na kućno lečenje

RTV pre 8 sati