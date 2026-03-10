Ivica Dačić izašao iz bolnice i upućen na kućno lečenje

BEOGRAD - Prvi potpredsednik Vlade Srbije, ministar unutrašnjih poslova i predsednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić danas je, posle dve nedelje, izašao iz bolnice i upućen na kućno lečenje.

Dačić je 25. februara hospitalizovan na Klinici za pulmologiju Kliničkog centra Srbije zbog teške obostrane upale pluća. Danas su ga na Klinici za pulmologiju posetili članovi porodice, kao i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Dačić je hospitalizovan zbog obostrane upale pluća i nalazio se na respiratoru do 2. marta, posle čega mu se zdravstveno stanje poboljšalo i 5. marta je premešten sa intezivne nege na odeljenje. - Stjepanović: Dačićevo zdravstveno stanje