Laridžani odgovorio na Trampove pretnje: Pazite da vi ne budete eliminisani

TEHERAN - Komandant iranskog Saveta za nacionalnu bezbednost Ali Laridžani zapretio je danas američkom predsedniku Donaldu Trampu "eliminacijom", nakon što je Tramp kritikovao Teheran zbog blokade Ormuskog moreuza.

Tramp je u objavi na društvenoj mreži prethodno rekao da ce Sjedinjene Američke Države napasti Iran "dvadeset puta jače", ako Teheran zaustavi trgovinu kroz Ormuski moreuz, koji je ključna brodska ruta u Persijskom zalivu za izvoz nafte. U odgovoru, Laridžani je na platformi X, uz Trampovu objavu, kazao da se iranska nacija ne plaši njegovih "praznih pretnji". "Nacija Irana se ne plaši vaših praznih pretnji. Čak ni oni veći od vas nisu mogli da ga eliminišu. Pazite