Lazarević: Radovi na Ekspu teku dobro, Beograd će profitirati od izložbe

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Lazarević: Radovi na Ekspu teku dobro, Beograd će profitirati od izložbe

BEOGRAD - Ministarka unutrašnje i spoljne trgovine i komesar za Ekspo 2027 Jagoda Lazarević izjavila je danas da je Beograd gde se održava drugi skup učesnika Ekspo svet u malom, da radovi na objektima za ovu izložbu napreduju dobro i da će Beograd kao domaćin u svakom pogledu profitirati od ove izložbe.

"Na skupu je prisutno skoro 500 delegata iz više od 130 zemalja, uprkos logističkim izazovima u svetu, što je izvanredan uspeh. Imali smo ozbiljne logističke izazove, upravo zbog prilika koje se dešavaju već nekoliko dana na Bliskom istoku", rekla je ona na konferenciji za novinare.
