UKRAJINSKA KRIZA: Tramp za brzi prekid vatre u Ukrajini, Putin pohvalio američke posredničke napore, Zelenski za nove pregovore

RTV pre 43 minuta  |  RTS
UKRAJINSKA KRIZA: Tramp za brzi prekid vatre u Ukrajini, Putin pohvalio američke posredničke napore, Zelenski za nove pregovore…

KIJEV - Rat u Ukrajini – 1.476. dan. Predsednik Rusije Vladimir Putin razgovarao je telefonom sa američkim kolegom Donaldom Trampom o situaciji u Ukrajini i načinima za postizanje brzog primirja. Šef Kremlja je pozdravio posredničke napore Sjedinjenih Država i njihove pregovaračke grupe. Ukrajinski lider Volodimir Zelenski izjavio je da je Kijev spreman za nove mirovne pregovore uz posredovanje Vašingtona. Međutim, kako je naveo, pažnja ukrajinskih partnera trenutno je usmerena na sukob u Iranu.

Ruska vojska nastavlja sa intenzivnim napadima širom Ukrajine. Ukrajinska vojska saopštila je da su ruske snage tokom noći lansirale 197 bespilotnih letelica na Ukrajinu. Na meti je bio Harkov, povređeno je pet osoba. Istovremeno, ukrajinske snage uzvraćaju udare na rusku teritoriju. Prema navodima ruskih vlasti vojska je oborila više od 750 drona u jednom danu. Prema ukrajinskim izvorima, odbrambene snage izvele su snažan napad na ruske ciljeve na Krim, gde su,
