UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: SAD predložile odlaganje trilateralnog sastanka zbog situacije u Iranu

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.476. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Ukrajina spremna za sastanak sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ruskom Federacijom u Turskoj, ali da su SAD predložile njrgovo odlaganje za sledeću nedelju zbog situacije u Iranu.

Zelenski je naveo da su pregovora bili planirani za utorak ili sredu u Turskoj, ali da je američka strana je odložila ovaj sastanak za sledeću nedelju, prenosi Ukrinform. Dodao je da predstavnici Ukrajine svakodnevno vode razgovore sa američkom stranom. "Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine je u kontaktu sa njima. Videćemo koji će biti novi datum trilateralnog sastanka", rekao je Zelenski. Zelenski je naveo i da je razgovarao sa predsednikom