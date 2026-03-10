UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: SAD predložile odlaganje trilateralnog sastanka zbog situacije u Iranu

RTV pre 27 minuta  |  RTS, Tanjug
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski: SAD predložile odlaganje trilateralnog sastanka zbog situacije u Iranu

KIJEV, MOSKVA - Rat u Ukrajini – 1.476. dan. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas da je Ukrajina spremna za sastanak sa Sjedinjenim Američkim Državama i Ruskom Federacijom u Turskoj, ali da su SAD predložile njrgovo odlaganje za sledeću nedelju zbog situacije u Iranu.

Zelenski je naveo da su pregovora bili planirani za utorak ili sredu u Turskoj, ali da je američka strana je odložila ovaj sastanak za sledeću nedelju, prenosi Ukrinform. Dodao je da predstavnici Ukrajine svakodnevno vode razgovore sa američkom stranom. "Sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i odbranu Ukrajine je u kontaktu sa njima. Videćemo koji će biti novi datum trilateralnog sastanka", rekao je Zelenski. Zelenski je naveo i da je razgovarao sa predsednikom
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Bombardovan Slavjansk; Kremlj otkriva da li su Putin i Tramp razgovarali o ukidanju sankcija

Bombardovan Slavjansk; Kremlj otkriva da li su Putin i Tramp razgovarali o ukidanju sankcija

RTS pre 17 minuta
Sastanak Ukrajine, SAD i Rusije u Turskoj odložen zbog situacije u Iranu?

Sastanak Ukrajine, SAD i Rusije u Turskoj odložen zbog situacije u Iranu?

Politika pre 7 minuta
Zelenski: Rusija želi da iskoristi situaciju oko Irana da se izvuče iz sankcija

Zelenski: Rusija želi da iskoristi situaciju oko Irana da se izvuče iz sankcija

NIN pre 27 minuta
Uživo Masovni vazdušni napadi; Rusi prave "tampon zonu"; Zelenski: Potcenili su nas FOTO/VIDEO

Uživo Masovni vazdušni napadi; Rusi prave "tampon zonu"; Zelenski: Potcenili su nas FOTO/VIDEO

B92 pre 1 sat
"Detaljno analiziramo" Zelenski: Rusija želi da iskoristi situaciju oko Irana da se izvuče iz sankcija

"Detaljno analiziramo" Zelenski: Rusija želi da iskoristi situaciju oko Irana da se izvuče iz sankcija

Večernje novosti pre 1 sat
Peskov: Još nema konkretnih datuma za sledeće pregovore o Ukrajini

Peskov: Još nema konkretnih datuma za sledeće pregovore o Ukrajini

NIN pre 6 sati
Peskov: Još nema konkretnih datuma za sledeće pregovore o Ukrajini

Peskov: Još nema konkretnih datuma za sledeće pregovore o Ukrajini

RTV pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Vladimir PutinIranMoskvaUkrajinaVašingtonRusijaKijevKrimTurskaDonald TrampHarkovVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Pucnji ispaljeni na Konzulat SAD u Kanadi

Pucnji ispaljeni na Konzulat SAD u Kanadi

Danas pre 7 minuta
BLOG UŽIVO: U napadima na Teheran od početka rata najmanje 460 ljudi ubijeno; Laridžani uputio novo upozorenje u vezi sa…

BLOG UŽIVO: U napadima na Teheran od početka rata najmanje 460 ljudi ubijeno; Laridžani uputio novo upozorenje u vezi sa Ormuskim moreuzom nakon Trampove pretnje

Insajder pre 17 minuta
Mađarski parlament usvojio rezoluciju protiv podrške Kijevu

Mađarski parlament usvojio rezoluciju protiv podrške Kijevu

Sputnik pre 17 minuta
Fico: Hrvati prave problem, ali dogovor o ruskoj nafti moguć, „Družba“ mora ponovo da radi

Fico: Hrvati prave problem, ali dogovor o ruskoj nafti moguć, „Družba“ mora ponovo da radi

Sputnik pre 17 minuta
Profesor Erdi Ozturk: Turska bi da se drži podalje od rata - ali ako se poveća broj raketa, odgovor će biti oštar

Profesor Erdi Ozturk: Turska bi da se drži podalje od rata - ali ako se poveća broj raketa, odgovor će biti oštar

N1 Info pre 7 minuta