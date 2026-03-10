Ministarka građevinarstva: Brza saobraćajnica Kraljevo – Novi Pazar do 2035. godine

Sandžak press pre 1 sat
Ministarka građevinarstva: Brza saobraćajnica Kraljevo – Novi Pazar do 2035. godine

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da je izgradnja brze saobraćajnice od Kraljeva do Novog Pazara planirana do 2035. godine.

Ona je, gostujući u Jutarnjem programu Radio-televizije Srbije, izjavila da će ta saobraćajnice biti nastavak Moravskog koridora. “Moravski koridor je naš pametni, digitalni, najširi i najkvalitetniji auto-put. Kada se završi, neće se stati, već će se ići od Adrana preko Raške do Novog Pazara, sa odvajanje ka Jarinju. To je, recimo, u planu do 2035. godine”, rekla je Sofronijević. Brza saobraćajnica, kako je ranije najavljeno, imaće četiri trake, po dve u oba
Otvori na sandzakpress.net

Povezane vesti »

Sofronijević: Do kraja marta putnički železnički saobraćaj Beograd-Budimpešta, karta 25 evra

Sofronijević: Do kraja marta putnički železnički saobraćaj Beograd-Budimpešta, karta 25 evra

NIN pre 32 minuta
Železnica, putevi i aerodromi – kako će izgledati infrastruktura Srbije do 2035. godine

Železnica, putevi i aerodromi – kako će izgledati infrastruktura Srbije do 2035. godine

RTS pre 1 sat
Sofronijević: Brza saobraćajnica Kraljevo – Novi Pazar do 2035. godine

Sofronijević: Brza saobraćajnica Kraljevo – Novi Pazar do 2035. godine

Radio sto plus pre 2 sata
Ministarka Sofronijević: „Planovi razvoja infrastrukture u strategiji Srbija 2030 su realni“

Ministarka Sofronijević: „Planovi razvoja infrastrukture u strategiji Srbija 2030 su realni“

Serbian News Media pre 2 sata
Sofronijević: U ovoj godini 133 kilometra novih puteva, na proleće radovi na 'Voždu Karađorđe'

Sofronijević: U ovoj godini 133 kilometra novih puteva, na proleće radovi na 'Voždu Karađorđe'

Euronews pre 2 sata
Putnici neće morati da izlaze iz voza na granici: Otkriveno kako će funkcionisati pasoška kontrola ka Budimpešti

Putnici neće morati da izlaze iz voza na granici: Otkriveno kako će funkcionisati pasoška kontrola ka Budimpešti

Mondo pre 1 sat
Brza pruga do Budimpešte do kraja marta kreće sa putničkim saobraćajem, kaže ministarka: Koliko će koštati karta?

Brza pruga do Budimpešte do kraja marta kreće sa putničkim saobraćajem, kaže ministarka: Koliko će koštati karta?

Nova ekonomija pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Novi PazarKraljevoJarinjeRaškaAleksandar Sofronijević

Ekonomija, najnovije vesti »

Stotine novih proizvoda i jača lokalna ponuda

Stotine novih proizvoda i jača lokalna ponuda

Nova ekonomija pre 11 minuta
Javni dug Srbije na kraju januara bio je 39 milijardi evra, 41,3 odsto BDP-a

Javni dug Srbije na kraju januara bio je 39 milijardi evra, 41,3 odsto BDP-a

Nova ekonomija pre 41 minuta
Arsić: Da bi prosečna plata bila 1.320 evra u 2030, kako planira Vučić, BDP bi morao da raste po četiri odsto godišnje

Arsić: Da bi prosečna plata bila 1.320 evra u 2030, kako planira Vučić, BDP bi morao da raste po četiri odsto godišnje

Nova ekonomija pre 32 minuta
Košarac: Ekspo prilika za povezivanje sa drugim zemljama

Košarac: Ekspo prilika za povezivanje sa drugim zemljama

RTV pre 7 minuta
Ministarstvo finansija: Deficit budžeta u januaru 37,6 milijardi dinara, očekivalo se da bude 55,1 milijarda

Ministarstvo finansija: Deficit budžeta u januaru 37,6 milijardi dinara, očekivalo se da bude 55,1 milijarda

Danas pre 7 minuta