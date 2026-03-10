Ministarka građevinarstva: Brza saobraćajnica Kraljevo – Novi Pazar do 2035. godine

Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Aleksandra Sofronijević izjavila je danas da je izgradnja brze saobraćajnice od Kraljeva do Novog Pazara planirana do 2035. godine.

Ona je, gostujući u Jutarnjem programu Radio-televizije Srbije, izjavila da će ta saobraćajnice biti nastavak Moravskog koridora. “Moravski koridor je naš pametni, digitalni, najširi i najkvalitetniji auto-put. Kada se završi, neće se stati, već će se ići od Adrana preko Raške do Novog Pazara, sa odvajanje ka Jarinju. To je, recimo, u planu do 2035. godine”, rekla je Sofronijević. Brza saobraćajnica, kako je ranije najavljeno, imaće četiri trake, po dve u oba