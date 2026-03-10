Vremenska prognoza za sreda, 11. mart: Sunčano i toplo vreme

Serbian News Media pre 24 minuta
Vremenska prognoza za sreda, 11. mart: Sunčano i toplo vreme

U Srbiji će sutra biti sunčano i toplo, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru se očekuje mraz. Duvaće slab i umeren, južni i jugoistočni vetar, na jugu Banata pre podne umeren i jak, posle podne u daljem slabljenju. Najniža temperatura biće od minus dva stepena do osam na jugu Banata, a najviša dnevna od 18 do 21 stepen, u Negotinskoj Krajini oko 16 stepeni. U Beogradu sunčano i toplo za ovaj period godine uz slab i umeren jugoistočni vetar. Najniža temperatura biće od četiri stepena do osam, najviša dnevna oko 20 stepeni. Narednih
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Sutra u Novom Sadu do 20 stepeni

Sutra u Novom Sadu do 20 stepeni

Radio 021 pre 5 minuta
Tokom dana pretežno sunčano

Tokom dana pretežno sunčano

RTV Novi Pazar pre 4 minuta
Toplo i sunčano do kraja nedelje, evo gde će biti snažnih udara vetra: Prognoza RHMZ-a za naredne dane

Toplo i sunčano do kraja nedelje, evo gde će biti snažnih udara vetra: Prognoza RHMZ-a za naredne dane

Mondo pre 34 minuta
Od ovog datuma temperatura u padu: Evo da li Srbiju očekuje značajnije zahlađenje, detaljna prognoza

Od ovog datuma temperatura u padu: Evo da li Srbiju očekuje značajnije zahlađenje, detaljna prognoza

Telegraf pre 59 minuta
Vreme danas: Ujutru ponegde mraz, tokom dana od 15 do 20 stepeni

Vreme danas: Ujutru ponegde mraz, tokom dana od 15 do 20 stepeni

Nedeljnik pre 3 sata
Ujutru slab mraz, tokom dana sunčano i toplije

Ujutru slab mraz, tokom dana sunčano i toplije

Glas Zaječara pre 2 sata
U Srbiji danas do 20 stepeni

U Srbiji danas do 20 stepeni

NIN pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

BanatVremenska prognoza

Svet, najnovije vesti »

Ovo je uslov Irana za slobodan prolaz kroz Ormuski moreuz

Ovo je uslov Irana za slobodan prolaz kroz Ormuski moreuz

Danas pre 10 minuta
Sutra u Novom Sadu do 20 stepeni

Sutra u Novom Sadu do 20 stepeni

Radio 021 pre 5 minuta
BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran pokrenuo nove napade na susedne zemlje; Javna zakletva vernosti novom ajatolahu

BLISKOISTOČNI SUKOB: Iran pokrenuo nove napade na susedne zemlje; Javna zakletva vernosti novom ajatolahu

RTV pre 10 minuta
Mađarski parlament usvojio rezoluciju protiv podrške Kijevu

Mađarski parlament usvojio rezoluciju protiv podrške Kijevu

Sputnik pre 10 minuta
Tokom dana pretežno sunčano

Tokom dana pretežno sunčano

RTV Novi Pazar pre 4 minuta