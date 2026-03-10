Dort posle udaranja Jokića: Nisam hteo…

Sport klub pre 3 sata  |  Autor: Marko Vlahović
Dort posle udaranja Jokića: Nisam hteo…
... Može da se pogreši jednom. Ali baš dva puta... Nije prošlo mnogo nedelja od kad je Lu Dort napravio jak blok kojim je oborio Nikolu Jokića na parket. Za to je dobio nepsortski faul, veoma je bio ljut i sam Jokić koji je odreagovao na faul, ali se tada sve smirilo. „Završena je priča“, rekao je Jokić o tom faulu pred meč Denvera i Oklahome koji se igrao u noći ponedeljak na utorak. Ipak deluje da nije kraj jakih kontakata Lua Dorta. Udario je Jokića pred kraj
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Dort se javno izvinio Jokiću: "Moje ruke lete svuda" VIDEO

Dort se javno izvinio Jokiću: "Moje ruke lete svuda" VIDEO

B92 pre 2 sata
Neverovatni Šej stigao Vilta i Lebrona; Jokić: "On je poseban" VIDEO

Neverovatni Šej stigao Vilta i Lebrona; Jokić: "On je poseban" VIDEO

B92 pre 3 sata
Jokić srušio rekord star 65 godina! VIDEO

Jokić srušio rekord star 65 godina! VIDEO

B92 pre 3 sata
Oklahoma srušila Denver: Šej došao do Čemberlenovog rekorda i trojkom presudio Nagetsima

Oklahoma srušila Denver: Šej došao do Čemberlenovog rekorda i trojkom presudio Nagetsima

Nedeljnik pre 4 sati
Jokić do novog tripl-dabla u porazu Denvera od Oklahome

Jokić do novog tripl-dabla u porazu Denvera od Oklahome

NIN pre 4 sati
„Da li me zavitlavate?”: Sramna izjava komentatora na očigledan faul nad Jokićem!

„Da li me zavitlavate?”: Sramna izjava komentatora na očigledan faul nad Jokićem!

Hot sport pre 4 sati
Možemo da ga ne volimo, ali klasu ne smemo da mu osporimo! Nestvarni podvizi Jokićevog najljućeg rivala! (video)

Možemo da ga ne volimo, ali klasu ne smemo da mu osporimo! Nestvarni podvizi Jokićevog najljućeg rivala! (video)

Kurir pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Nikola JokićDenverdenver nuggets

Sport, najnovije vesti »

„Potop“ favorita na Indijan Velsu: Čisti se put Novaka Đokovića

„Potop“ favorita na Indijan Velsu: Čisti se put Novaka Đokovića

Danas pre 42 minuta
Zašto se Blagojević vratio u Partizan i ko ga je zvao?

Zašto se Blagojević vratio u Partizan i ko ga je zvao?

Sportske.net pre 12 minuta
Blagojević o Mijatoviću: "Nije tajna da je problematična situacija"

Blagojević o Mijatoviću: "Nije tajna da je problematična situacija"

Sportske.net pre 22 minuta
Blagojević otkrio koji je prvenstveni razlog povratka u Partizan

Blagojević otkrio koji je prvenstveni razlog povratka u Partizan

Danas pre 17 minuta
Srđan Blagojević otkrio: Evo ko ga je zvao da se vrati!

Srđan Blagojević otkrio: Evo ko ga je zvao da se vrati!

Hot sport pre 7 minuta