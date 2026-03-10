Indijan Vels: Alkaras teško, Medvedev lako u osminu finala

Karlos Alkaras je izgubio tek drugi set od trijumfa na Australijan openu, a Danil Medevev se lako plasirao u osminu finala u Indijan Velsu.

Španac još nije izgubio meč u ovoj godini, ovo mu je 14. pobeda, dok je Rus u mini seriji od šest pobeda, jer je osvojio titulu u Dubaiju pre dolaska na prvi masters u 2026. Artur Rinderkneš, 28. teniser sveta iz Francuske, odlično je počeo duel. Dobio je prvi set, osvojio brejk već u prvom gemu drugog, ali onda je svetski broj 1 uključio motore i slavio sa 6:7 (6:8), 6:3, 6:2. – Igrao je najbolji tenis ikada protiv mene u prvom setu i na početku drugog – istakao