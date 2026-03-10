Ivanović: Partizan je sada jedan drugačiji tim

Sport klub pre 4 sati  |  Autor: Vladimir Todorović
Ivanović: Partizan je sada jedan drugačiji tim

Košarkaši Virtusa u sredu od 20.45 dočekuju ekipu Partizana u okviru 31. kola Evrolige.

Trener tima iz Bolonje Duško Ivanović izjavio je da Partizan ima dobre igrače koji igraju timski i da je beogradska ekipa napredovala u odnosu na prvi deo sezone. „Partizan je potpuno drugačiji tim od onog sa kojim smo se suočili u prvoj utakmici. Sada je opasna ekipa, jer dobri igrači koje su imali na početku sezone igraju stvarno dobro kao tim. Moraćemo da nađemo prava rešenja u napadu jer je njihova odbrana fizički jaka, sa velikim visokim igračima i to bi mogao
