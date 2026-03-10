Ni tripl-dabl Jokića, ni Marej ne pomažu protiv MVP Šeja

Sport klub pre 8 minuta  |  Autor: Marko Vlahović
Ni tripl-dabl Jokića, ni Marej ne pomažu protiv MVP Šeja

Sjajan meč odigrali su finalisti Zapada iz prošle sezone, ali je Tander u Oklahoma Sitiju na kraju slavio protiv Denvera 129:126.

U ovom meču je Lu Dort opet udario Nikolu Jokića pred kraj meča. Bilo je pitanje hoće li igrati Džamal Marej u ovom derbiju Zapada. Osposobili su ga za utakmicu i Kanađanin je uradio svoje. Međutim Kanađanin na drugoj strani je bio u MVP modu. Pri rezultatu 126:126 ubacio je trojku za pobedu na dve i po sekunde do kraja. Šej Gildžus-Aleksander je imao 35 poena, 15 asistencija i kako je imao nula izgubljenih lopti postao je tek drugi NBA igrač sa takvom statistikom.
Otvori na sportklub.rs

Povezane vesti »

Kakvi su titani Šaj i Jokić, Amerika videla "ratove zvezda"!

Kakvi su titani Šaj i Jokić, Amerika videla "ratove zvezda"!

Sportske.net pre 13 minuta
Jokiću podmetnuo nogu, pa ga udario laktom: Sramota šta radi najprljaviji igrač u NBA

Jokiću podmetnuo nogu, pa ga udario laktom: Sramota šta radi najprljaviji igrač u NBA

Mondo pre 33 minuta
Pola čovek - pola rekord! NBA je ovo čekao 65 godina: Nikola Jokić prestigao legendu i ispisao nove stranice istorije!

Pola čovek - pola rekord! NBA je ovo čekao 65 godina: Nikola Jokić prestigao legendu i ispisao nove stranice istorije!

Kurir pre 18 minuta
Zbog ovoga je najbolji, Jokić hvalio glavnog konkurenta za MVP titulu: "Ljudi ne shvataju koliko je to teško"

Zbog ovoga je najbolji, Jokić hvalio glavnog konkurenta za MVP titulu: "Ljudi ne shvataju koliko je to teško"

Telegraf pre 23 minuta
Trener Denvera otvorio dušu o Jokiću: "Džoker je tripl-dabl mašina, ali onaj udarac u lice..."

Trener Denvera otvorio dušu o Jokiću: "Džoker je tripl-dabl mašina, ali onaj udarac u lice..."

Telegraf pre 23 minuta
Jokić progovorio o sramnom udarcu koji je dobio od igrača Oklahome, pa odgovorom "oduvao" Amerikance

Jokić progovorio o sramnom udarcu koji je dobio od igrača Oklahome, pa odgovorom "oduvao" Amerikance

Telegraf pre 3 minuta
Jokiću tripl-dabl, Šeju trojka za pobedu u MVP sudaru titana

Jokiću tripl-dabl, Šeju trojka za pobedu u MVP sudaru titana

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

NBAKanadaNikola JokićDenverdenver nuggets

Sport, najnovije vesti »

Probudio bes kod Jokića i nastavio po starom - novi prljavi udarac Dorta

Probudio bes kod Jokića i nastavio po starom - novi prljavi udarac Dorta

RTS pre 33 minuta
Kakvi su titani Šaj i Jokić, Amerika videla "ratove zvezda"!

Kakvi su titani Šaj i Jokić, Amerika videla "ratove zvezda"!

Sportske.net pre 13 minuta
Đoković i Cicipas napravili senzaciju! Srušili treće nosioce i izborili plasman u osminu finala Indijan Velsa!

Đoković i Cicipas napravili senzaciju! Srušili treće nosioce i izborili plasman u osminu finala Indijan Velsa!

Kurir pre 33 minuta
Indijan Vels: Alkaras teško, Medvedev lako u osminu finala

Indijan Vels: Alkaras teško, Medvedev lako u osminu finala

Sport klub pre 33 minuta
Ni tripl-dabl Jokića, ni Marej ne pomažu protiv MVP Šeja

Ni tripl-dabl Jokića, ni Marej ne pomažu protiv MVP Šeja

Sport klub pre 8 minuta