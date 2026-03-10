Ni tripl-dabl Jokića, ni Marej ne pomažu protiv MVP Šeja

Sjajan meč odigrali su finalisti Zapada iz prošle sezone, ali je Tander u Oklahoma Sitiju na kraju slavio protiv Denvera 129:126.

U ovom meču je Lu Dort opet udario Nikolu Jokića pred kraj meča. Bilo je pitanje hoće li igrati Džamal Marej u ovom derbiju Zapada. Osposobili su ga za utakmicu i Kanađanin je uradio svoje. Međutim Kanađanin na drugoj strani je bio u MVP modu. Pri rezultatu 126:126 ubacio je trojku za pobedu na dve i po sekunde do kraja. Šej Gildžus-Aleksander je imao 35 poena, 15 asistencija i kako je imao nula izgubljenih lopti postao je tek drugi NBA igrač sa takvom statistikom.