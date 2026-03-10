Novak može sve, Đoković sa Cicipasom izbacio branioce titule u Indijan Velsu!

Najbolji teniser sveta svih vremena Novak Đoković imao je sjajan dan na mastersu u američkom Indijan Velsu.

Đoković se najpre plasirao u osminu finala u singl konkurenciji savladavši predstavnika Amerike Aleksandra Kovačevića, a onda isto uradio i u dublu zajedno sa Grkom Stefanosom Cicipasom. Đoković i Cicipas su priredili senzaciju i savladali prošlogodišnje šampione Matea Pavića i Marsela Arevala sa 2:0, po setovima 6:3, 6:2. Meč je trajao svega 54 minuta igre. Bili su treći nosioci, Pavić i Arevalo, apsolutni favoriti pre meča, ali su u njemu dominirali Đoković i