Mali: Ekspo u Beogradu biće najveći događaj u svetu 2027. godine

Prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je danas da će Ekspo 2027 u Beogradu biti najveći specijalizovana ekspo izložba u istoriji i najveći događaja u svetu naredne godine.

On je to rekao na otvaranju Drugog Susreta međunarodnih učesnika na Međunarodnoj specijalizovanoj izložbi Ekspo Beograd 2027 (International Participants Meeting - IPM), dodajući da se danas u Beogradu okupio 451 delegat iz 138 zemalja sveta. Dodao je da će se učesnici naredne godine okupiti na Ekspu, kako bi se zajedno izborili za lepši i bolji svet, mirniji i stabilniji život i lepše i bolje okruženje u kojem živimo. „Istovremeno, taj događaj naredne godine je