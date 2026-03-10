Duško Ivanović pred meč s Partizanom: "Sada su opasna ekipa, drugačiji je to tim potpuno..."

Košarkaši Partizana u okviru 31. kola igraju veoma neugodan meč, gde će im rival biti Virtus iz Bolonje, dok se meč igra na Apeninima.

Ovo će biti ujedno i novi duel crno-belih protiv Duška Ivanovića, koji je nedavno bio trener Crvene zvezde. Pred ovaj meč je pričao upravo i Duško Ivanović, koji je nahvalio Partizan. On je istakao da to više nije onaj tim protiv kog su igrali u prvoj utakmici. - Partizan je potpuno drugačiji tim od onog sa kojim smo se suočili u prvoj utakmici. Sada je opasna ekipa, jer dobri igrači koje su imali na početku sezone igraju stvarno dobro kao tim. Moraćemo da nađemo