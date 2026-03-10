Duško Ivanović pred meč s Partizanom: "Sada su opasna ekipa, drugačiji je to tim potpuno..."

Telegraf pre 1 sat  |  Telegraf.rs
Duško Ivanović pred meč s Partizanom: "Sada su opasna ekipa, drugačiji je to tim potpuno..."

Košarkaši Partizana u okviru 31. kola igraju veoma neugodan meč, gde će im rival biti Virtus iz Bolonje, dok se meč igra na Apeninima.

Ovo će biti ujedno i novi duel crno-belih protiv Duška Ivanovića, koji je nedavno bio trener Crvene zvezde. Pred ovaj meč je pričao upravo i Duško Ivanović, koji je nahvalio Partizan. On je istakao da to više nije onaj tim protiv kog su igrali u prvoj utakmici. - Partizan je potpuno drugačiji tim od onog sa kojim smo se suočili u prvoj utakmici. Sada je opasna ekipa, jer dobri igrači koje su imali na početku sezone igraju stvarno dobro kao tim. Moraćemo da nađemo
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Ivanović: "Ovaj Partizan je drugačiji!"

Ivanović: "Ovaj Partizan je drugačiji!"

Sportske.net pre 4 minuta
Ivanović strahuje od Partizana: To je potpuno drugačiji tim ...

Ivanović strahuje od Partizana: To je potpuno drugačiji tim ...

Kurir pre 34 minuta
Virtus oslabljen: Duško Ivanović svestan težine meča protiv Partizana!

Virtus oslabljen: Duško Ivanović svestan težine meča protiv Partizana!

Hot sport pre 1 sat
Ivanović hvali Partizan: Mnogo opasnija ekipa! Otkrio i koji je najveći problem za Virtus

Ivanović hvali Partizan: Mnogo opasnija ekipa! Otkrio i koji je najveći problem za Virtus

Dnevnik pre 1 sat
Ivanović: Partizan je sada jedan drugačiji tim

Ivanović: Partizan je sada jedan drugačiji tim

Sport klub pre 1 sat
"Ovo nije taj Partizan": Duško Ivanović poslao zanimljivu poruku pred duel u Bolonji

"Ovo nije taj Partizan": Duško Ivanović poslao zanimljivu poruku pred duel u Bolonji

Mondo pre 53 minuta
Penjaroja: Čeka nas teško gostovanje u Bolonji

Penjaroja: Čeka nas teško gostovanje u Bolonji

Radio sto plus pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

KošarkaCrvena ZvezdaPartizanBolonjakk partizanDuško Ivanović

Sport, najnovije vesti »

Duško Ivanović istakao u kom segmentu igre je Partizan posebno opasan, a onda se osvrnuo na prethodni duel protiv kluba iz…

Duško Ivanović istakao u kom segmentu igre je Partizan posebno opasan, a onda se osvrnuo na prethodni duel protiv kluba iz Humske: „To je sada potpuno drugačiji tim“

Danas pre 54 minuta
Radnički lako sa Zvezdom

Radnički lako sa Zvezdom

Glas Šumadije pre 14 minuta
Moneke poslao jasnu poruku: Zvezda mora da ostvari ovoliko pobeda da otišla direktno u plej-of Evrolige!

Moneke poslao jasnu poruku: Zvezda mora da ostvari ovoliko pobeda da otišla direktno u plej-of Evrolige!

Hot sport pre 24 minuta
Sevilja drži ključ: Zvezda ponovo gleda ka Gudelju, ali Španci imaju poslednju reč!

Sevilja drži ključ: Zvezda ponovo gleda ka Gudelju, ali Španci imaju poslednju reč!

Hot sport pre 49 minuta
Vaterpolisti Radničkog pobedili Crvenu zvezdu u Regionalnoj ligi

Vaterpolisti Radničkog pobedili Crvenu zvezdu u Regionalnoj ligi

Serbian News Media pre 19 minuta