Razoran zemljotres u Italiji osetio se širom Balkana: Drhtalo i u Srbiji

Telegraf pre 1 sat
Razoran zemljotres u Italiji osetio se širom Balkana: Drhtalo i u Srbiji

Razoran zemljotres jačine 6,1 stepen po Rihteru pogodio je večeras Italiju, a potres se osetio širom Evrope, čak i u Srbiji.

Potres je bio u blizini Napulja, na 68 kilometara severno od grada, na dubini od 11 kilometara. Ubrzo su krenuli da se javljaju građani Malte, Hrvatske, ali i Srbije, koji navode da su osetili potres. Bilo je i građana Slovačke, koji navode da je tlo drhtalo iako su udaljeni gotovo 800 kilometara od epicentra. "Malo je zadrhtalo i ovde", pisali su građani sa područja Kosova. "Tutnjava i treslo je", pisali su građani Hrvatske. "Škripao je orman na 4. spratu", naveli
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Razoran zemljotres pogodio Italiju: Treslo se sve do Malte

Razoran zemljotres pogodio Italiju: Treslo se sve do Malte

Nova pre 26 minuta
Snažan zemljotres pogodio Italiju Osetio se čak do Uroševca, svedočenja stižu sa celog Balkana: "Čudan pokret, kao da…

Snažan zemljotres pogodio Italiju Osetio se čak do Uroševca, svedočenja stižu sa celog Balkana: "Čudan pokret, kao da haluciniram"

Blic pre 27 minuta
Jak zemljotres pogodio Italiju. Potres se osetio i u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj...

Jak zemljotres pogodio Italiju. Potres se osetio i u Srbiji, BiH, Crnoj Gori, Hrvatskoj...

Kurir pre 46 minuta
Razoran zemljotres pogodio Italiju: Treslo sve do Malte

Razoran zemljotres pogodio Italiju: Treslo sve do Malte

Telegraf pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

KosovoBalkanHrvatskaZemljotresItalijaZemljotres u ItalijisrbijaMaltaNapulj

Svet, najnovije vesti »

Razoran zemljotres pogodio Italiju: Treslo se sve do Malte

Razoran zemljotres pogodio Italiju: Treslo se sve do Malte

Nova pre 26 minuta
Snažan zemljotres pogodio Italiju Osetio se čak do Uroševca, svedočenja stižu sa celog Balkana: "Čudan pokret, kao da…

Snažan zemljotres pogodio Italiju Osetio se čak do Uroševca, svedočenja stižu sa celog Balkana: "Čudan pokret, kao da haluciniram"

Blic pre 27 minuta
"Cene goriva? Ako vas to zanima, pitajte Donalda, ali ne onog 'malog'": Premijer zemlje EU upro prstom u Trampa!

"Cene goriva? Ako vas to zanima, pitajte Donalda, ali ne onog 'malog'": Premijer zemlje EU upro prstom u Trampa!

Kurir pre 26 minuta
Kim u pismu Siju: Verujem u razvoj odnosa Kine i Severne Koreje

Kim u pismu Siju: Verujem u razvoj odnosa Kine i Severne Koreje

Politika pre 17 minuta
Tramp: Kuba je u krizi, Rubio se bavi mogućim prijateljskim preuzimanjem

Tramp: Kuba je u krizi, Rubio se bavi mogućim prijateljskim preuzimanjem

Politika pre 1 minut