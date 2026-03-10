Zapalio se autobus, ima mrtvih putnika! Tragedija u Švajcarskoj!

Nekoliko ljudi je poginulo, a više ih je povređeno nakon velikog požara autobusa u Švajcarskoj.

Požar je izbio na autobusu koji je prevozio putnike oko 18.25 u utorak u Kerzersu, gradu 19 kilometara zapadno od prestonice Berna, javlja Daily Mail. "Nekoliko ljudi je povređeno, a nekoliko je mrtvo", saopštila je policija u objavi na društvenim mrežama. "Hitne službe su trenutno na licu mesta. Uzrok još nije poznat." Vatrogasci, policija i lekari brzo su stigli na mesto događaja, a fotografije pokazuju da je vozilo potpuno izgorelo u požaru. Policija je zamolila