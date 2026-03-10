Žika Šarenica se iz penzije vraća na male ekrane: Novi termin emisije iznenadiće sve

Voditelj Žika Nikolić, koji je decenijama bio zaštitno lice emisije "Žikina šarenica", nedavno je najavio povratak na male ekrane nakon odlaska u penziju.

Nakon dugogodišnjeg rada na RTS-u i TV Pinku, Žika je u penziji uživao u mirnom životu, a sada je odlučio da ponovo oživi svoju omiljenu emisiju na TV Prva. Emisija "Žikina šarenica" ponovo će se emitovati od ove subote, 14. marta, a gledaćemo je popodne, od 12.30 časova. Iako je ranije vodio jutarnje termine, sada će se program prikazivati u novom terminu i u osveženom ruhu. Inače, voditelj Žika Nikolić je nedavno istakao da mu prija miran život, te da ima ogromnu