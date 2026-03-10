Žika Šarenica se iz penzije vraća na male ekrane: Novi termin emisije iznenadiće sve

Telegraf pre 2 sata  |  Telegraf.rs
Žika Šarenica se iz penzije vraća na male ekrane: Novi termin emisije iznenadiće sve

Voditelj Žika Nikolić, koji je decenijama bio zaštitno lice emisije "Žikina šarenica", nedavno je najavio povratak na male ekrane nakon odlaska u penziju.

Nakon dugogodišnjeg rada na RTS-u i TV Pinku, Žika je u penziji uživao u mirnom životu, a sada je odlučio da ponovo oživi svoju omiljenu emisiju na TV Prva. Emisija "Žikina šarenica" ponovo će se emitovati od ove subote, 14. marta, a gledaćemo je popodne, od 12.30 časova. Iako je ranije vodio jutarnje termine, sada će se program prikazivati u novom terminu i u osveženom ruhu. Inače, voditelj Žika Nikolić je nedavno istakao da mu prija miran život, te da ima ogromnu
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Otkriveno kad se "Žikina šarenica" vraća na male ekrane: Ovog datuma se voditelj vraća iz penzije, termin emitovanja će…

Otkriveno kad se "Žikina šarenica" vraća na male ekrane: Ovog datuma se voditelj vraća iz penzije, termin emitovanja će iznenaditi sve

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RTSŽikina šarenicaVoditelj

Zabava, najnovije vesti »

"Platili smo karte 5.000 evra, više nego ceo odmor" Dado Polumenta i njegova trudna žena o drami oko povratka sa Maldiva u…

"Platili smo karte 5.000 evra, više nego ceo odmor" Dado Polumenta i njegova trudna žena o drami oko povratka sa Maldiva u Srbiju: "Veći mi je stomak, meni je bilo najteže" (video)

Blic pre 1 sat
"Karte smo platili 5.000 €, više nego ceo odmor" Dado sa trudnom ženom i decom o povratku: "Raspali smo se..."

"Karte smo platili 5.000 €, više nego ceo odmor" Dado sa trudnom ženom i decom o povratku: "Raspali smo se..."

Telegraf pre 1 sat
Ovo cveće sadi se samo u martu: Ako želite cvetnu i mirisnu baštu u aprilu, sada prionite na posao!

Ovo cveće sadi se samo u martu: Ako želite cvetnu i mirisnu baštu u aprilu, sada prionite na posao!

Kurir pre 2 sata
Šta se dešava ako padnete sa kruzera? Zastrašujuća simulacija pada otkriva jezivu istinu (video)

Šta se dešava ako padnete sa kruzera? Zastrašujuća simulacija pada otkriva jezivu istinu (video)

Blic pre 2 sata
Drama je gotova! Dado Polumenta sleteo u Beograd nešto posle ponoći nakon haosa na Maldivima: Trudnu suprugu i decu vodio…

Drama je gotova! Dado Polumenta sleteo u Beograd nešto posle ponoći nakon haosa na Maldivima: Trudnu suprugu i decu vodio preko pola sveta do Srbije

Kurir pre 2 sata