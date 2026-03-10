Grobari u neverici! Najbolji igrač Partizana završio sezonu?!

Večernje novosti pre 45 minuta
Grobari u neverici! Najbolji igrač Partizana završio sezonu?!

Crno-beli drastično oslabljeni protiv Virtusa u Bolonji.

FOTO: Ata images Navijači Partizana neće, sve je izvesnije, do kraja tekuće sezone u Evroligi gledati Dvejna Vašingtona. Amerikanac koji je jedan od najbitnijih igrača crno-belih moraće na dužu pauzu, ustanovljeno je posle njegovog povratka iz Dubaija. Bivši igrač Finiksa je već kuburio sa povredom leđa tokom prethodnog perioda, ali se vratio i očekivalo se da bude važan deo tima u bekovskoj liniji sa Karlikom Džonsom i Nikom Kalatesom. Sjajni šuter je međutim
Otvori na novosti.rs

Povezane vesti »

Penjaroja otkrio: Važnog igrača Partizana čeka duža pauza

Penjaroja otkrio: Važnog igrača Partizana čeka duža pauza

Danas pre 6 minuta
Haos u Partizanu: Amerikanac završio svoje u Evroligi!

Haos u Partizanu: Amerikanac završio svoje u Evroligi!

Hot sport pre 30 minuta
"Ukoliko u tome uspemo, imaćemo dobru šansu..." Kalates otkrio šta će biti presudno protiv Virtusa! Crno-beli ovo moraju da…

"Ukoliko u tome uspemo, imaćemo dobru šansu..." Kalates otkrio šta će biti presudno protiv Virtusa! Crno-beli ovo moraju da urade ukoliko žele da pobede!

Kurir pre 45 minuta
"Ne menjam se koja god da je utakmica": Arijan Lakić pokazuje igračima Partizana kako treba da se ponašaju

"Ne menjam se koja god da je utakmica": Arijan Lakić pokazuje igračima Partizana kako treba da se ponašaju

Nova pre 45 minuta
Katastrofa za Partizan: Jedan od najboljih završio sezonu u Evroligi?!

Katastrofa za Partizan: Jedan od najboljih završio sezonu u Evroligi?!

Kurir pre 36 minuta
Penjaroja: Virtus igra sa velikom energijom, Ivanović je sjajan trener

Penjaroja: Virtus igra sa velikom energijom, Ivanović je sjajan trener

RTV pre 1 sat
Kalates pred duel sa Virtusom: „Moramo da zaustavimo kreaciju njihovih bekova!“

Kalates pred duel sa Virtusom: „Moramo da zaustavimo kreaciju njihovih bekova!“

Hot sport pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

PartizanGrobariVašingtonBolonjaEvroligakk partizan

Sport, najnovije vesti »

Penjaroja otkrio: Važnog igrača Partizana čeka duža pauza

Penjaroja otkrio: Važnog igrača Partizana čeka duža pauza

Danas pre 6 minuta
Gonzales objavio spisak rukometaša za mečeve pretkvalifikacija za Svetsko prvenstvo

Gonzales objavio spisak rukometaša za mečeve pretkvalifikacija za Svetsko prvenstvo

RTS pre 45 minuta
Pavlović: Očekujem maksimalno ozbiljan pristup protiv Islanda, neće biti opuštanja

Pavlović: Očekujem maksimalno ozbiljan pristup protiv Islanda, neće biti opuštanja

RTV pre 40 minuta
Haos u Partizanu: Amerikanac završio svoje u Evroligi!

Haos u Partizanu: Amerikanac završio svoje u Evroligi!

Hot sport pre 30 minuta
Samo je LeBron ispred Jokića: Srbin ponovo pomera sve granice u NBA ligi!

Samo je LeBron ispred Jokića: Srbin ponovo pomera sve granice u NBA ligi!

Hot sport pre 10 minuta