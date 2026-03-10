Istraživanje: Vranje na začelju u Srbiji po kvalitetu života

Istraživanje: Vranje na začelju u Srbiji po kvalitetu života

Najkvalitetniji uslovi za život u Srbiji su u Somboru, piše Forbes, a po tom pitanju Vranje je negde na začelju.

Ako nema mesta na zapadu Bačke, opcija su i Šabac ili Pirot, drugi i treći najbolji gradovi u našoj zemlji, navodi se u ovom članku. S druge strane, u tekstu piše da bi "možda trebalo izbegavati Vranje, Novi Pazar i Zaječar koji su na začelju". To su pokazali preliminarni rezultati istraživanja percepcije građana koji će biti upotrebljeni za izradu Indeksa najboljih gradova Srbije (Best City Index). Na izradi ovog rangiranja radi Ekonomski fakultet u Nišu, uz
