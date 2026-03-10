Jovović: Povređena medicinska sestra prilikom pada dela plafona u Kliničkom centru Vojvodine

Radivoje Jovović objavio fotografiju obrušenog plafona u Kliničkom centru Vojvodine i tvrdi da je povređena medicinska sestra

Pokrajinski poslanik u Skupštini Vojvodine Radivoje Jovović objavio je na društvenim mrežama da je u Kliničkom centru Vojvodine pre nekoliko dana pao deo plafona i da je tada, kako tvrdi, povređena medicinska sestra. „To se moglo desiti bilo kojem pacijentu, primera radi i intubiranom pacijentu, koji je mogao tom prilikom da izgubi život“, naveo je Jovović On je uz objavu postavio i fotografiju dela plafona koji se obrušio. Postavlja i pitanje da li su sprovedene