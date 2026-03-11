Tramp brutalan: "Udar kakav istorija ne pamti"; "Mogli smo da ih uništimo za sat vremena" VIDEO

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da su SAD i Izrael zadale Iranu udar "jači nego što je pogođena gotovo bilo koja zemlja u istoriji", tvrdeći da je tokom operacija uništen veliki deo iranske vojne infrastrukture, uključujući mornaricu.

Tramp je rekao da "radimo nešto što niko nikada nije mislio da je moguće". "Naša vojska je najbolja, najmoćnija je na svetu, a oni ih veoma snažno udaraju. Ovo je 47 godina zlostavljanja i ubijanja mnogo ljudi", naveo je Tramp i dodao da, iako su SAD i Izrael eliminisali iransku mornaricu, vazduhoplovstvo, protivvazdušni sistem i vođe, "mogli smo mnogo gore da uradimo". "Ostavljamo određene stvari koje, ako to uradimo, a mogli bismo ih ukloniti do ovog popodneva,