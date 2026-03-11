Uživo Serija teških napada u Bejrutu; Veliki napad na Izrael; Napadnut diplomatski objekat u Iraku FOTO/VIDEO

B92 pre 15 minuta
Uživo Serija teških napada u Bejrutu; Veliki napad na Izrael; Napadnut diplomatski objekat u Iraku FOTO/VIDEO

Dvanaesti dan sukoba na Bliskom istoku. Iran je napao raketama i dronovima više zemalja regiona, uključujući Izrael, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, dok Izrael i SAD uzvraćaju vazdušnim udarima na iranske ciljeve.

Izraelska vojska je više puta gađala Bejrut i ciljeve u Iranu. Iranska vojska navodi da je izvela vazdušne udare na vojne objekte u Izraelu i američke baze u Iraku i Bahreinu.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

BLISKOISTOČNI SUKOB: Zatvoren Ormuski moreuz; Tramp: Kad budem želeo, završiće se rat sa Iranom

BLISKOISTOČNI SUKOB: Zatvoren Ormuski moreuz; Tramp: Kad budem želeo, završiće se rat sa Iranom

RTV pre 15 minuta
FBI: Iran bi mogao da bombarduje Kaliforniju! Iran objavio uslove za kraj rata: Moraju da plate ratnu odštetu!

FBI: Iran bi mogao da bombarduje Kaliforniju! Iran objavio uslove za kraj rata: Moraju da plate ratnu odštetu!

Kurir pre 14 minuta
Njujork tajms: Škola u Minabu pogođena zbog zastarelih obaveštajnih podataka; IEA pustila najveću količinu rezervi nafte u…

Njujork tajms: Škola u Minabu pogođena zbog zastarelih obaveštajnih podataka; IEA pustila najveću količinu rezervi nafte u istoriji

RTS pre 15 minuta
"SAD odgovorne za napad na školu punu dece u Iranu"; Oglasio se Teheran FOTO/VIDEO

"SAD odgovorne za napad na školu punu dece u Iranu"; Oglasio se Teheran FOTO/VIDEO

B92 pre 14 minuta
Izraelska ratna avijacija: Pogodila više desetina objekata iranskog režima

Izraelska ratna avijacija: Pogodila više desetina objekata iranskog režima

Večernje novosti pre 35 minuta
Iran oborio više od 100 dronova; Tramp: Dva puta smo ih nokautirali; Iran napada Kaliforniju? Mine u Ormuzu (foto/video)

Iran oborio više od 100 dronova; Tramp: Dva puta smo ih nokautirali; Iran napada Kaliforniju? Mine u Ormuzu (foto/video)

Večernje novosti pre 10 minuta
Iran postavio mine u Ormuskom moreuzu: "Očekujte naftu 200 dolara po barelu"

Iran postavio mine u Ormuskom moreuzu: "Očekujte naftu 200 dolara po barelu"

Večernje novosti pre 50 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

IranIrakIzraelBliski IstokAerodromKatarBejrut

Svet, najnovije vesti »

Putin zna kako da pronađe priliku u krizi: CNN analizira odnos Rusije prema Trampovom ratu protiv Irana

Putin zna kako da pronađe priliku u krizi: CNN analizira odnos Rusije prema Trampovom ratu protiv Irana

Danas pre 45 minuta
Najmanje 40 crnogorskih pomoraca u regionu Ormuskog moreuza

Najmanje 40 crnogorskih pomoraca u regionu Ormuskog moreuza

Danas pre 10 minuta
Da li je Tramp upravo odredio sudbinu novog ajatolaha? Progovorio o iranskom vođi: "Ovo je mala ekskurzija"

Da li je Tramp upravo odredio sudbinu novog ajatolaha? Progovorio o iranskom vođi: "Ovo je mala ekskurzija"

Blic pre 0 minuta
Britanski premijer Starmer bio upozoren na rizike prijateljstva ambasadora Mendelsona s Epstinom

Britanski premijer Starmer bio upozoren na rizike prijateljstva ambasadora Mendelsona s Epstinom

Danas pre 30 minuta
(Foto, video) Apokaliptične scene u gradu od 10 miliona ljudi proširiće se na čitav region?! Pala kiša pomešana s naftom…

(Foto, video) Apokaliptične scene u gradu od 10 miliona ljudi proširiće se na čitav region?! Pala kiša pomešana s naftom, dramatično upozorenje stručnjaka: "Posledice će osetiti i generacije koje tek dolaze"

Blic pre 1 sat