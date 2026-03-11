Uživo Serija teških napada u Bejrutu; Veliki napad na Izrael; Napadnut diplomatski objekat u Iraku FOTO/VIDEO

Dvanaesti dan sukoba na Bliskom istoku. Iran je napao raketama i dronovima više zemalja regiona, uključujući Izrael, Katar i Ujedinjene Arapske Emirate, dok Izrael i SAD uzvraćaju vazdušnim udarima na iranske ciljeve.

Izraelska vojska je više puta gađala Bejrut i ciljeve u Iranu. Iranska vojska navodi da je izvela vazdušne udare na vojne objekte u Izraelu i američke baze u Iraku i Bahreinu.