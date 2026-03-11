Horor veče golmana Totenhema: Skrivio dva gola, zamenjen već u 17. minutu

BBC News pre 1 sat

Getty Images Antonin Kinski, golman Totenhema, igrao je samo 17 minuta meča protiv Atletiko Madrida u Ligi šampiona

Utakmice osmine finala Lige šampiona maltene samo što je počela, a londonski Totenhem je već gubio 3:0 od Atletiko Madrida.

Za dva gola direktan krivac bio je Antonin Kinski, golman engleskog kluba, i usledila je zaista nesvakidašnja situacija - trener londonskog tima, Hrvat Igor Tudor odlučio je da ga zameni posle samo 17 minuta.

Umesto 24-godišnjeg reprezentativca Češke ušao je Italijan Giljermo Vikario, koji je branio u većini utakmica Totenhema ove sezone, ali je posle kritika zbog loših partija izostavljen iz startne postave za meč u Madridu.

I Vikario je samo pet minuta po ulasku u igru primio gol za 4:0, da bi semafor do kraja susreta prikazivao velikih 5:2 za Špance pred revanš u Londonu 18. marta.

Totenhem je Kinskog doveo iz praške Slavije u januaru 2025. za oko 12,5 miliona funti (oko 14,4 miliona evra), a poslednji put je branio u oktobru 2025. godine.

Prvom greškom, kada je proklizao, omogućio je Markosu Ljorenteu da već u šestom minutu postigne gol, da bi Antoan Grizman ubrzo povisio na 2:0.

Kinski je potom bio kriv i za treći gol Atletika - u 15. minutu je poklonio loptu Hulijanu Alvarezu, koji je lako pogodio mrežu.

Kinski se uhvatio za glavu, a manje od dva minuta kasnije bio je zamenjen.

Igor Tudor, bivši hrvatski reprezentativac, danas trener Totenhnema, koji je prethodno u Italiji vodio Lacio i Juventus, u tom trenutku ga nije ni pogledao.

„Nisam siguran da sam nekada video nešta slično“, kaže Fil Meknalti, novinar BBC sporta, o odluci Tudora da tako rano zameni golmana.

Pri izlasku sa terena, Kinskog podržali saigrači Kevin Danso, Kristijan Romero i Pedro Poro, dodaje Elizabet Konvej, novinarka BBC Sporta, specijalistkinja za španski fudbal.

„Za Kinskog će ovo biti strašno težak udarac, ne bih se iznenadio da je plakao, ovo je izuzetno teško podneti“, izjavio je Pol Robinson, bivši golman Totenhema i engleske reprezentacije, koji je komentarisao utakmicu za BBC Radio 5.

Odluku Tudora naziva „sebičnom“, nazivajući ga čovekom koji „verovatno neće dugo ostati“ u Totenhemu.

„Odluka je očigledno doneta radi sopstvenog opstanka, bez obzira na mladog golmana - trener mu nije pomogao, uništio mu je karijeru.“

Reuters

Neposredno pre nego što je Kinski zamenjen, Tudoru je kraj aut-linije prišao fudbaler Totenhema Romera.

Na pitanje da li mu je Romero sugerisao izmenu, hrvatski stručnjak je odgovorio da je „odluka bila moja, naravno".

Potom su ga novinari pitali da li zaslužuje da ostane na mestu trenera.

„To nije tema za mene - nije stvar u mojoj poziciji, već kako pomoći ekipi i uvek će biti tako.

„Svestan sam ko smo i koje probleme imamo... na svakoj utakmici se desi nešto što je ponekad veoma teško objasniti“, rekao je Tudor.

Piter Šmajhel, legendarni golman Mančester junajteda i reprezentacije Danske, takođe smatra da je Tudor „unišio karijeru mladom golmanu“.

„Zaista mi ga je žao, kada se njegovo ime ubuduće pomene, ceo fudbalski svet će se setiti ovog trenutka“, smatra Šmajhel.

„Trebalo je da dobije podršku, makar do poluvremena.“

Džo Hart, bivši golman Totenhema i reprezentacije Engleske, dodao je za TNT Sports da mu se „srce slama“ zbog mladog Čeha.

Getty Images Navijači Atletika su na nogama pozdravili izlazak Kinskog sa terena - odali su mi priznanje što je 'častio' njihov tim

Oglasio se i David de Hea, bivši reprezentativac Španije, koji sada brani za italijansku Fiorentinu.

„Niko ko nije golman ne može da razume koliko je teško igrati na toj poziciji“, napisao je De Hea na Iksu.

„Glavu gore i ponovo ćeš dobiti šansu“, poručio je kolegi.

