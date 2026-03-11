'Iran neće igrati na Svetskom prvenstvu u fudbalu': Ministar sporta

BBC News pre 2 sata

Getty Images Amerika, Kanada i Meksiko biće domaćini utakmica tokom Svetskog prvenstva 2026. godine

Iran nije u mogućnosti da učestvuje na Svetskom prvenstvu u fudbalu 2026. godine, kaže ministar sporta i omladine Ahmad Dondžamali.

Reprezentacija Irana bi trebalo da odigra tri utakmice u grupnoj fazi turnira, koji se održava u Americi, Kanadi i Meksiku i počinje 11. juna.

Iran bi trebalo da odmeri snage sa Novim Zelandom i Belgijom u Los Anđelesu 15. i 21. juna, i sa Egiptom u Sijetlu 26. juna.

Međutim, njihovo učešće je pod znakom pitanja otkako su Amerika i Izrael pokrenule napade na ovu zemlju, u kojima je ubijen i vrhovni vođa ajatolah Ali Hamnei.

Iran je odgovorio lansiranjem raketa i dronova prema Izraelu i drugim zemljama u kojima se nalaze američke vojne baze.

Đani Infantino, predsednik Svetske fudbalske federacije (FIFA), otkrio je da mu je američki predsednik Donald Tramp rekao da je Iran „dobrodošao da se takmiči u ovogodišnjem finalu".

Ali Donžamali misli drugačije.

„S obzirom na to da je ova korumpirana vlada ubila našeg lidera, ni pod kojim okolnostima nemamo odgovarajuće uslove za učešće na Svetskom prvenstvu.

„Naši momci nisu bezbedni, a uslovi za učešće ne postoje", rekao je u intervjuu za IRIB Sports Network.

„Tokom proteklih osam ili devet meseci dva nametnuta rata i nekoliko hiljada naših ljudi je ubijeno i mučenički stradalo.

„Stoga definitivno nemamo mogućnost za učešće", rekao je on.

Infantino je ranije na Instagramu objavio da se sastao sa Trampom kako bi razgovarali o pripremama za turnir i „govorio o trenutnoj situaciji u Iranu".

„Svima nam je potreban događaj poput Svetskog prvenstva u fudbalu da bismo okupili ljude više nego ikad, i iskreno se zahvaljujem predsedniku SAD na podršci, jer ona još jednom pokazuje da fudbal ujedinjuje svet", rekao je.

Mehdi Tadž, predsednik Fudbalskog saveza Irana, takođe je doveo u pitanje mogućnost da učestvuju na Mundijalu, pošto je šest članica ženske reprezentacije dobilo „humanitarne" vize od Australije zbog zabrinutosti za njihovu bezbednost.

Preostale iranske igračice su napustile Australiju posle eliminacije tima sa Azijskog kupa.

Toni Berk, ministar unutrašnjih poslova Australije, rekao je da je sedam ljudi dobilo azil, ali da je jedna žena kasnije promenila mišljenje i odlučila da se vrati kući.

„S obzirom na probleme koji su stvoreni fudbalerkama, ako su izgledi za Svetsko prvenstvo ovakvi, niko zdravog razuma ne bi prihvatio slanje tima u SAD", rekao je Tadž.

Pravila FIFA kažu da „ako se bilo koja članica učesnica povuče i/ili bude isključena" sa turnira 2026, upravno telo svetskog fudbala „odlučiće o tom pitanju po sopstvenom nahođenju i preduzeti sve mere koje se smatraju neophodnim".

Tako „može odlučiti da zameni dotičnu članicu učesnicu drugom ekipom."

'Prerano je isključiti Iran sa Mundijala'

Uprkos komentarima iranskog ministra sporta, još je rano isključiti reprezentaciju sa Svetskog prvenstva.

Fudbalski savez Islamske Republike Iran na kraju ima poslednju reč, bez obzira na to šta ministar kaže.

Trenutno, FIFA ostaje nepokolebljiva pri stavu da će Iran igrati zakazane utakmice protiv Novog Zelanda, Belgije i Egipta.

Ako bi Iran odbio da putuje na Svetsko prvenstvo, to bi moglo da ima ozbiljne posledice.

Iran je odbio da igra protiv Kuvajta tokom kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 1982. godine.

Ta odluka je značila da se nisu kvalifikovali za turnir i da im je FIFA potom zabranila učešće na turniru 1986.

Za sada, FIFA će verovatno čekati.

Plej-of utakmice krajem meseca odrediće konačnu listu kvalifikovanih timova, što će olakšati donošenje bilo kakve odluke.

Do tada bi mogla postojati i jasnija slika o razvoju sukoba SAD, Irana i Izraela.

Trenutno je teško pročitati stavove predsednika Donalda Trampa i iranskog vojnog rukovodstva.

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 03.11.2026)