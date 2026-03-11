Prezidijum godišnjeg zasedanja kineskog zakonodavnog tela održao drugu sednicu

Prezijidum četvrtog zasedanja Nacionalnog narodnog kongresa 14. saziva (NPC), najvišeg zakonodavnog tela Kine, u utorak je održao drugu sednicu, kojom je predsedavao izvršni predsedavajući prezidijuma, Džao Leđi, prenela je Kineska medijska grupa (CMG).Na sastanku je odlučeno da se delegacijama NPC-a na razmatranje uputi revidirani Nacrt Ekološkog i životnog kodeksa, kao i revidirani Nacrt zakona o promociji nacionalnog jedinstva i napretka, te Nacrt zakona o planiranju državnog razvoja.

Na sastanku je takođe odlučeno da delegacijama NPC-a na razmatranje budu podneti i drugi dokumenti, uključujući: nacrt rezolucije o Izveštaju o radu vlade, nacrt rezolucije o "15. petogodišnjem planu (2026–2030)" za nacionalni ekonomski i društveni razvoj, Nacrt plana za nacionalni ekonomski i društveni razvoj 2026. godine, kao i nacrt rezolucije o izveštaju o centralnim i lokalnim budžetima i budžetima za 2026. godinu.

Džao, koji je i predsednik Stalnog komiteta Nacionalnog narodnog kongresa, predsedavao je sastankom izvršnih predsedavajućih prezidijuma održanog uoči drugog zasedanja prezidijuma.

