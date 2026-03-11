Šapić kritikovao medije i stranke koje su se bavile Svratištem za decu u Beogradu

Beta pre 38 minuta

Gradonačelnik Beograda Aleksandra Šapić nazvao je danas "kretenima" sve medije i stranke koje su pisanjem o tome da Svratište u Beogradu više neće raditi vikendom zbog finansijskih problema, naveli da ta ustanova neće više moći da brine o deci "koja žive i rade na ulici".

Šapić je novinarima u Starom dvoru kazao da su svi koji su pričali na taj način, optužili svratište da krši zakone i Ustav time što omogućava deci da žive na ulici, ističući da je siguran da to nije bio slučaj sa svratištem.

"Znao sam da su diletanti, amateri i neznalice, ali da su ovakvi kreteni nisam mogao ni da zamislim. A oni neka me tuže što sam ih nazvao kretenima", rekao je gradonačelnik.

Naveo je da deca do 15 godina po zakonima i Ustavu ne mogu da žive i rade na ulici, već da su u tom slučaju nadležne službe zadužene za njih.

Šapić je kazao i da je iznenađen što se svratište prvo obratilo "ovim kretenima", a ne njemu ili drugim gradskim institucijama, koji su i ranije pomagali rad svratišta.

(Beta, 11.03.2026)

Povezane vesti »

Šapić kritikovao medije zbog izveštavanja o Svratištu: U šoku sam što se nisu obratili prvo meni

Šapić kritikovao medije zbog izveštavanja o Svratištu: U šoku sam što se nisu obratili prvo meni

Insajder pre 8 minuta
Šapić o Svratištu: Ne znam zašto se nisu obratili meni, nego ovim kretenima

Šapić o Svratištu: Ne znam zašto se nisu obratili meni, nego ovim kretenima

N1 Info pre 28 minuta
Oglasio se Šapić o beogradskom svratištu koje više ne radi vikendom: "Dete mlađe od 15 godina ne može zakonito da živi na…

Oglasio se Šapić o beogradskom svratištu koje više ne radi vikendom: "Dete mlađe od 15 godina ne može zakonito da živi na ulici"

Nova pre 38 minuta
Šapić kritikovao medije i stranke koje su se bavile Svratištem za decu u Beogradu

Šapić kritikovao medije i stranke koje su se bavile Svratištem za decu u Beogradu

Serbian News Media pre 38 minuta
Šapić se vanredno obratio zbog „jedne važne teme“: Kada se upletu deca, mora da se reaguje

Šapić se vanredno obratio zbog „jedne važne teme“: Kada se upletu deca, mora da se reaguje

Danas pre 3 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar ŠapićGradonačelnik Beograda

Društvo, najnovije vesti »

Šapić o Svratištu: Ne znam zašto se nisu obratili meni, nego ovim kretenima

Šapić o Svratištu: Ne znam zašto se nisu obratili meni, nego ovim kretenima

N1 Info pre 28 minuta
Šapić kritikovao medije zbog izveštavanja o Svratištu: U šoku sam što se nisu obratili prvo meni

Šapić kritikovao medije zbog izveštavanja o Svratištu: U šoku sam što se nisu obratili prvo meni

Insajder pre 8 minuta
Micotakis: Grčka će ograničiti marže na gorivo i proizvode u supermarketima

Micotakis: Grčka će ograničiti marže na gorivo i proizvode u supermarketima

Insajder pre 38 minuta
Izmene na autobuskim linijama zbog radova na Banjici

Izmene na autobuskim linijama zbog radova na Banjici

N1 Info pre 23 minuta
Zbog radova na Banjici promenjene trase autobuskih linija

Zbog radova na Banjici promenjene trase autobuskih linija

Insajder pre 3 minuta