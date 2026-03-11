Šapić kritikovao medije i stranke koje su se bavile Svratištem za decu u Beogradu

Beta pre 38 minuta

Gradonačelnik Beograda Aleksandra Šapić nazvao je danas "kretenima" sve medije i stranke koje su pisanjem o tome da Svratište u Beogradu više neće raditi vikendom zbog finansijskih problema, naveli da ta ustanova neće više moći da brine o deci "koja žive i rade na ulici".

Šapić je novinarima u Starom dvoru kazao da su svi koji su pričali na taj način, optužili svratište da krši zakone i Ustav time što omogućava deci da žive na ulici, ističući da je siguran da to nije bio slučaj sa svratištem.

"Znao sam da su diletanti, amateri i neznalice, ali da su ovakvi kreteni nisam mogao ni da zamislim. A oni neka me tuže što sam ih nazvao kretenima", rekao je gradonačelnik.

Naveo je da deca do 15 godina po zakonima i Ustavu ne mogu da žive i rade na ulici, već da su u tom slučaju nadležne službe zadužene za njih.

Šapić je kazao i da je iznenađen što se svratište prvo obratilo "ovim kretenima", a ne njemu ili drugim gradskim institucijama, koji su i ranije pomagali rad svratišta.

(Beta, 11.03.2026)