ZLF: Sramno obraćanje Šapića, izneverio građane, nije dostojan da vodi grad

Zeleno levi front (ZLF) nazvao je sramnim obraćanje gradonačlnika Beograda Aleksandra Šapića na konferenciji za novinare.

U saopštenju su ga nazvali najgorim gradonačelnikom u istoriji Beograda i dodali da se sramno obrušio na ugrožene građane i građanke, koje je grad, koji on vodi, izneverio.

ZLF je naveo da je Šapić, koga smatraju nedostojnim da bude gradonačelnik, odbornike opozicije, koji zastupaju prava i traže pravdu za ugrožene ljude i decu, nazvao kretenima.

"Nenadležni, neodgovorni gradonačelnik Šapić je potvrdio da ne brine ni o gradu ni o građankama i građanima koji čine Beograd", kazala je šefica odborničke grupe ZLF-PSG u Skupštini grada Natalija Stojmenović.

Prema njenim rečima, Šapića ne zanima zašto je deci potrebno da imaju mesto poput Svratišta, već im preti krivičnom odgovornošću što su se drznuli da žive i rade na ulici.

"Gradonačelnik se spustio u centar grada iz svoje luksuzne vile, među građane da im pripreti što su nezaštićeni, siromašni i obespravljeni", kazala je.

I to, kako je nabrojala, deci sa ulice, njihovim roditeljima, zaposlenima Apoteke Beograd, svima kojima je grad kojim on upravlja uskratio pomoć i podršku.

"Umesto da se bori za dostojanstvo sugrađana i za grad koji je sigurno mesto za sve, Šapića ta pitanja ne zanimaju i nema kad da se bavi problemima ljudi, jer mora da rešava probleme svetionika, balona, stubića i satova u kružnim tokovima", kazala je.

Dodala je da rešenja koja su odbornici ZLF u Skupštini grada Beograda predložili i za decu iz Svratišta i za zaposlene Apoteka Beograd su jednostavna i efikasna.

Navela je da bi za njihovu primenu bilo dovoljno da se preusmere sredstva koja grad trenutno troši na populističke projekte i besmislene fantazije gradonačelnika.

"Ovaj grad mora da bude bezbedan i siguran za sve nas - i ako smo siromašni i ako smo maloletni i ako smo na ulici iz bilo kog razloga", navode iz opozicionog ZLF.

Smatraju da je način na koji Šapić govori i o sugrađanima i o odbornicima, koji se bore za javni interes i prava Beograđana i Beograđanki, nedopustiv u javnom prostoru.

Dodali su da je on nedostojan funkcije koja mu je poverena i dokazano nesposoban da vodi Beograd.

(Beta, 11.03.2026)