Misteriozni udes na Savskom vencu! Hitna pomoć došla na lice mesta, tamo nije bilo nikoga

Hitna pomoć je tokom noći imala ukupno 118 intervencija Najčešće su pomoć tražili hronični bolesnici zbog bola u grudima i visokog pritiska Tokom noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj nije bilo intervencije zbog povređenih, rečeno je za "Tanjug" u službi Hitne pomoći.

Kako je saopšteno, saobraćajna nesreća je prijavljena u 19.32 sati u Ulici Doktora Milutina Ivkovića na Savskom vencu, ali po dolasku na lice mesta ekipa Hitne pomoći nije zatekla nikoga. Hitna pomoć imala je tokom noći 118 intervencija, od kojih je 15 bilo na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, zbog bola u grudima i povišenog krvnog pritiska. (Tanjug)