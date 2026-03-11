Tuča u velnes centru Uhapšena dvojica muškaraca: Nakon rasprave ušli u fizički sukob u Niškoj Banji

Oba muškarca su u tuči zadobila lake telesne povrede i zbrinuta su u Kliničkom centru Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu, po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, uhapsili su B.

P. (47) i A. V. (52) iz ovog grada, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje. Sumnja se da su se njih dvojica juče u jednom velnes studiju u Niškoj Banji, nakon rasprave, potukli, a potom su sa lakim telesnim povredama zbrinuti u Univerzitetsko-kliničkom centru Niš. Osumnjičenima je određeno zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni osnovnom javnom tužiocu u Nišu.